Почему Ощадбанк блокирует счета клиентов

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Козлова Альбіна
Ощадбанк заявил о возможном закрытии неактивных счетов, фото из открытых источников
В Ощадбанке сообщили, что с 1 октября будут закрывать счета вкладчиков, если в течение последних трех лет с этими счетами не было совершено ни одной операции. Об этом сообщает UBR.
Если украинцы имеют такие неактивные счета, то им нужно прийти в отделение банка с документами и заполнить анкету. Тогда счет разблокируют. Клиенты, которые не обратятся в банк, будут считаться такими, что расторгли договора и предоставили "молчаливое" разрешение на то, чтобы их счета были закрыты. Также с их счетов будет списываться комиссия ежемесячно.
Эксперт Виктор Мороз, управляющий партнер АО Suprema Lex говорит, что так могут поступить и другие банки и советует украинцам проверить старые вклады и депозиты.
Что же считается операциями с банковскими счетами? Покупки в магазинах, супермаркетах, пополнение депозитного счета.
К такой процедуре банкиры прибегают для уменьшения операционной и документальной нагрузок на ведение счетов, которые уже неактивны. Упрощение процедуры закрытия таких счетов прописаны в правилах Национального банка.
Однако юрист и адвокат Ростислав Кравец говорит, что банк должен дать людям забрать вклады, а не списывать комиссию.
Ведь большинство людей просто заберут свои вклады, что снизит стоимость Ощадбанка. Сейчас говорят о дальнейшей приватизации финучреждения, поэтому, вероятно, взялись за счета.
Как сообщал портал "Комментарии", взрыватель банкоматов хотел показать, как это делается и взлетел в воздух.
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