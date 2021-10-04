Почему Ощадбанк блокирует счета клиентов

Ощадбанк заявил о возможном закрытии неактивных счетов, фото из открытых источников

В Ощадбанке сообщили, что с 1 октября будут закрывать счета вкладчиков, если в течение последних трех лет с этими счетами не было совершено ни одной операции. Об этом сообщает UBR.

Если украинцы имеют такие неактивные счета, то им нужно прийти в отделение банка с документами и заполнить анкету. Тогда счет разблокируют. Клиенты, которые не обратятся в банк, будут считаться такими, что расторгли договора и предоставили "молчаливое" разрешение на то, чтобы их счета были закрыты. Также с их счетов будет списываться комиссия ежемесячно.

Эксперт Виктор Мороз, управляющий партнер АО Suprema Lex говорит, что так могут поступить и другие банки и советует украинцам проверить старые вклады и депозиты.

Что же считается операциями с банковскими счетами? Покупки в магазинах, супермаркетах, пополнение депозитного счета.

"В октябре, в случае обращения владельцев этих банковских счетов, их законных представителей, наследников вкладчиков, банк после предусмотренных законом процедур вернет деньги таким лицам", — сообщили в "Ощадбанке".

К такой процедуре банкиры прибегают для уменьшения операционной и документальной нагрузок на ведение счетов, которые уже неактивны. Упрощение процедуры закрытия таких счетов прописаны в правилах Национального банка.

Однако юрист и адвокат Ростислав Кравец говорит, что банк должен дать людям забрать вклады, а не списывать комиссию.

Ведь большинство людей просто заберут свои вклады, что снизит стоимость Ощадбанка. Сейчас говорят о дальнейшей приватизации финучреждения, поэтому, вероятно, взялись за счета.

Как сообщал портал "Комментарии", взрыватель банкоматов хотел показать, как это делается и взлетел в воздух.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!