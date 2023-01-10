Почему на местах против "градостроительной реформы" власти: кто прав в ситуации

Депутаты более полусотни местных советов просят президента Украины ветировать т.н. "градостроительную реформу". Соответствующий закон №5655 Верховная Рада приняла во втором чтении еще 13 декабря – и практически сразу он вызвал немало критики на местах, тогда как представители власти всячески подчеркивают его необходимость. Почему так "бодается" центральная и местная власть по поводу этой реформы? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Строительство. Фото: из открытых источников

Не исключено, что законопроект №5655 будет ветирован президентом

Экономический и политический эксперт Тарас Загородний уверен – главная причина, почему местные власти, мягко говоря, не в восторге от так называемой "градостроительной реформы" заключается в том, что их мнения теперь никто спрашивать не будет.

"Они опасаются, что все решения по застройке будут приниматься в Киеве. Бесконтрольно. И в результате это обернется не борьбой с коррупцией, как говорят представители центральной власти, лоббировавшие проект, а тем, что коррупционные потоки станут проходить через Мининфраструктуры. Ведь именно оно станет фактическим монопольным распорядителем застройки", – поясняет эксперт.

Вторая претензия к законопроекту №5655 в том, продолжает он, что застройщиков никто контролировать не будет.

"Они фактически создали данным законом свой частный суд, который будет рассматривать различные спорные моменты. Плюс — частные нотариусы. Вырисовывается этакая замкнутая система: раздаю себе некие разрешения, сам их контролирую, сам рассматриваю жалобы. Если ранее хотя бы была возможность как-то повлиять на решение по неограниченной застройке (с помощью тех же активистов), то теперь, по сути, отодвигаются в сторону не только общественники, но и местные органы власти, которые не смогут контролировать никакие подобные процессы", – акцентирует Тарас Загородний.

Он обращает внимание, что данный законопроект уже вызвал вопросы у представителей "Большой семерки".

"Кубраковское Мининфраструктуры хитровато хотело всё провести так, чтобы получить одобрение у послов G7. Рассказывали о том, что это некая грандиозная реформа, направленная на борьбу с коррупцией и так далее. Но представители "семерки" четко дали понять — мнение местных органов власти нельзя игнорировать. И это правильно, – уверен Тарас Загородний. – Во всём мире зонирование, решения, связанные с застройкой — это прерогатива местных органов власти, а не где-то там в другом конце страны, как хотят сделать "слуги" и их соратники".

Эксперт не исключает, что законопроект №5655 будет ветирован президентом. Либо может "потеряться", как у нас уже не раз бывало.

"По срокам, президенту дается две недели на принятие решения – ветировать или подписывать. Но у нас бывало, что некоторые законопроекты просто "подписывал", а потом – исчезали в Администрации (Офисе) президента, – рассказывает Тарас Загородний. – Глава государства их и не подписывал, и не ветировал. Сейчас может произойти нечто подобное, учитывая, что уровень возмущения и давления довольно высокий, а схема попахивает очень нехорошо. Напомню, что законопроект удалось протащить через парламент 228-ю голосами (при 226 минимально необходимых) при активном участии осколков партии ОПЗЖ, признанной антиукраинской. И среди этих "осколков", кстати, есть активные застройщики, которые хотели бы максимально упростить (якобы в рамках антикоррупционных инициатив) возможности бесконтрольного заработка".

Нельзя однозначно говорить о правоте одной или другой стороны

Кандидат экономических наук, экс-директор по развитию бизнеса АО "Укрзализныця" Андрей Рязанцев акцентирует, что громады на местах в нашей стране уже приобрели чувство самостоятельности. И считают, что лучше, нежели центр, знают, каким образом им решать те или иные вопросы. В том числе, связанные с градостроительством, с последствиями боевых действий, что и как распределять, как рациональнее и эффективнее использовать средства и возможности.

"Каждый город, каждая громада имеет свой особенный шарм, свой внутренний стиль. Не все хотят это менять. Но все хотят получить истинную полную власти, полноту правления в своих городах, селах и так далее. И такие споры, как развернулись сейчас вокруг "градостроительной реформы" – нормальное явление при развитии действительно демократического общества, особенно в условиях войны и постоянном акцентирования на важности децентрализации", – поясняет Андрей Рязанцев.

В то же время, продолжает он, точку зрения центральной власти тоже важно учитывать. Ведь люди в высшем руководстве страны, в Раде, видят какие-то проблемы более целостно. И предлагать решения, которые являются максимально эффективными для государства в целом, отмечает эксперт.

"Так что нельзя однозначно говорить о правоте одной или другой стороны, – считает она. – Важен компромисс, диалог. Временами что-то с места кажется не таким значительным, тогда как в комплексе, на фоне ситуации во всем государстве, приобретает значительный вес".

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