Почему Монголия проигнорировала ордер МКС на арест Путина: не станет ли это опасным прецедентом

Российский диктатор Владимир Путин посетил Монголию. И обращает на себя внимание то, что диктатор не был арестован – несмотря на призывы выполнить ордер МКС об аресте. Международный уголовный суд пригрозил Монголии последствиями за отказ в сотрудничестве в контексте визита в эту страну российского правителя. Почему страна проигнорировала ордер МКС? Не станет ли это опасным прецедентом? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Визит Путина в Монголию. Фото: из открытых источников

Монголия тотально зависима от России и Китая

Глава платформы Единый координационный центр, политолог Олег Саакян согласен с тем, что создан действительно опасный прецедент. И очевидно, что он может стать не последним, но при этом эксперт считает, что говорить о цепной реакции не приходится.

"Монголия находится в крайне сложном и уникальном положении с точки зрения зависимостей от России и Китая, являясь при этом демократической страной и не сходит с этого пути. Ее энергетическая зависимость от России чуть ли не тотальная, а в части топлива, да и вообще 90+%. Поэтому фактор давления на Монголию Россией именно в части топлива является критическим и, соответственно, очевидно, что Монголия пошла на этот шаг из-за того, что в случае, если бы они не приняли Путина, то могли бы иметь катастрофические для своей экономики и социально-политической ситуации последствия с нехваткой топлива, с остановкой сферы производственной деятельности. Поэтому найти многие страны, которые находятся в такой тотальной зависимости от России, сложно, но, тем не менее, это в очередной раз актуализирует для нас крайне важный вопрос для совместной коммуникации осознания его и выработки общей позиции западной коалиции", – отметил Олег Саакян.

По его словам, невозможно изолировать Россию и создавать эффективное санкционное давление на Россию, инфективные механизмы привлечения ее к ответственности согласно международному праву, если при этом не обеспечивать минимизацию влияний России глобально и зависимости стран от России, как соседних, таких как Монголия, Центральная Азия, или дальних стран, как Африка и целый ряд режимов, которые держатся на российских штыках.

"Без минимизации глобальной роли России и снижения зависимости от нее целых регионов мира говорить об эффективном удушении России не приходится и Монголия – это в очередной раз продемонстрировала", – подытожил эксперт.

Политическое давление на Монголию теперь уже не сработает

Директор Центра исследований проблем гражданского общества, эксперт СНБО в 2001-2011 гг. по вопросам замороженных конфликтов в Евразии Виталий Кулик считает, что визит Путина в Монголию продемонстрировал несколько тенденций.

Собеседник портала "Комментарии" сразу обратил внимание, что Монголия действительно зависима от своих патронов.

"Монголия зажата между Китаем и Российской Федерацией. Вообще, нынешняя независимость Монголии была возможна только потому, что это был компромисс между советской Россией и Китаем. Одно из монгольских государств на территорию бывшей России – это Тыва, потерявшая свою независимость в силу разных причин. В настоящее время Монголия находится в прямой зависимости от поставок из России и Китая не только энергоносителей. Основные торговые партнеры Монголии – именно Китай и Россия. В 90-е годы при демократическом правительстве Монголии не удалось полноценно осуществить дерусификацию. Хотя они пытались привлечь японское и южнокорейское финансирование, но этого было недостаточно. Попытки зайти туда американцев также не имели логического продолжения. Поэтому страна действительно зависит от китайских и российских денег. Соответственно, эта экономическая зависимость конвертируется и в политическую зависимость. Поэтому, по-моему, Монголии просто выкрутили руки и принудили к такому шагу, как инструмент демонтажа международного права, а именно – нанести удар по Международному уголовному суду. Это существенный удар. Теперь суд должен отреагировать, мировое сообщество должно отреагировать", – отметил Виталий Кулик.

Он объясняет, с одной стороны, есть нарушение ордера, а с другой стороны нужно теперь ввести санкции против нарушителя, в частности, против Монголии. Речь может идти о приостановлении ее членства или других механизмов, которые должны быть задействованы в отношении руководства Монголии.

"Дальше это может иметь продолжение, поскольку система международного права, в том числе в виде уголовных судов, была достаточно условной и недостаточно эффективной. Не только этого суда, а в целом. Поэтому международное право, как говорится, получило новую травму в виде неэффективных механизмов осуществления правосудия. Теперь эта неэффективная система столкнулась с прямым вызовом в виде визита Путина в Монголию и теперь придется что-то с этим делать. Опять же, подчеркиваю, если будет политическая воля участников мирового сообщества. Следствием должно быть: а) приостановка членства Монголии в суде; б) б) применение санкционных механизмов либо в отношении должностных лиц, допустивших это действие, либо в целом по отношению к стране, пока там не изменится политический режим. Напомню, что ратификация Римского устава Монголией произошла при относительно демократической власти, когда они пытались двигаться в сторону демократизации, прозрачности институтов, пытались строить правовое общество, правовую систему и это было шагом выхода из азиатских паттернов. Им вроде бы удавалось это сделать, но сейчас ситуация кризисная. Теперь нужно искать выходы. Монголия обычно пытается объяснить, что они такие маленькие, несчастные, у них есть большая мера зависимости и они ничего не могли сделать, но на самом деле такой шаг должен быть наказан. И это не позиция Украины, которая кровно заинтересована в наказании Путина и соблюдении международных правовых норм, а это, в первую очередь, связано с тем, что, если система не будет работать то, соответственно, это дает основания другим нарушителям и преступникам избегать наказание, находить лакуны. И, когда система вообще дает сбой, то можно не считаться с любым ордером", – отметил эксперт.

Виталий Кулик напомнил, что мы уже были в полушаге от подобного нарушения со стороны Мексики, ЮАР. И только внутренние противоречия в этих странах тогда не позволили Путину нанести там удар. Он нашел наиболее безопасную для себя цепочку в виде Монголии и ею воспользовался.

"Сделать соответствующее политическое давление на Монголию, чтобы это больше никогда не повторилось, ничего уже не даст. Соответственно, требуются санкционные механизмы и жесткая реакция. Но я ничего такого не наблюдаю. Следовательно, после завершения войны, после краха этого миропорядка, должны быть пересмотрены механизмы международного правосудия, особенно уголовной международной юстиции и возникновение возможно новых институтов, предусматривающих более жесткие системы наказания, механизмы соблюдения правил, если страна ратифицирует то или иное соглашение. И, возможно, наднациональные органы привлечения преступников к ответственности, в том числе хедхантеров, которые должны искать преступников и доставлять, несмотря на все возможные иммунитеты, в суд. Некий глобальный Моссад. Но все это будет не сейчас. Так что, если мы хотим безопасный мир, должен быть инструмент реализации этой политики", – констатировал эксперт.

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