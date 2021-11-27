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Почему Минские договоренности для Украины не приемлемы: рассказал эксперт

Минские договоренности – это один из способов завести Украину под контроль Кремля

сегодня, 23:34
Автор:

Козлова Альбіна
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Почему Минские договоренности для Украины не приемлемы: рассказал эксперт

Во время передачи обсудили вопрос встречи Байдена и Путина, скрин с видео

Андрей Илларионов, старший научный сотрудник центра политики безопасности (Вашингтон) и экс-советник президента России В. Путина во время передачи "Украина с Тиграном Мартиросяном" в эфире рассказал, почему Минские договоренности Украина не должна признавать.

Относительно возможной встречи Джо Байдена с президентом России Илларионов сообщил, что глава государства Байден заинтересован в особых отношениях между ним и Владимиром Путиным. Поэтому не исключено, что вопрос ситуации в Украине будет стоять на повестке дня, если встреча двух лидеров состоится.

Пока это выглядит как главная цель встречи, ведь не случайно между странами налаживаются контакты по каналам спецслужб. По его информации, уже было проведено шесть телефонных разговоров и одна встреча. Однако Андрей Николаевич отмечает, что многое зависит от позиции украинской власти, в том числе президента и Министерства иностранных дел.

"Я не слышал принципиальных заявлений с украинской стороны. Чтобы четко и однозначно заявляли, что Минские договоренности для Украины не приемлемы в таком виде, в каком они подписаны. Это плохой признак", — добавил Илларионов.

Андрей Николаевич объясняет, что в Минских договоренностях есть требования об освобождении оккупированных территорий и требования о проведении там выборов.

Как он отмечает, там прописано, что выборы проводятся нынешней властью то есть это выглядит как фактически легализация Киевом бандитского режима в ОРДЛО. Поэтому признание договоренностей в том виде, в котором они были подписаны в 2015 году, означает признание криминального режима на территории Украины.

"Признание в каноническом варианте этих договоренностей означает паралич государственной системы Украины, паралич ее внешнеполитического курса. Не случайно Путин так упорно продвигает эту линию по Минским договоренностям. Это один из способов завести Украину под его контроль", — отметил Илларионов.

Илларионов подчеркнул, что украинская власть не существует для того, чтобы нравиться правительствам или политикам иностранных стран, а для того, чтобы защищать национальные интересы.

Как сообщал портал "Комментарии", РФ не может сформулировать, как понимает Минские договоренности.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=IgSn1Z2rq6E
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