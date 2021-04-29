Почему Кабмин уволил Коболева и причем здесь "Большое строительство"

Как известно, вчера Кабинет министров принял решение уволить Андрея Коболева с должности главы НАК "Нафтогаз", а на его место назначить Юрия Витренко. Причиной тому называют 50 миллиардов гривен, которые НАК перечислила в резервы на случай, если должники с ней не рассчитаются. По информации от источника ZN.UA, Банковая хотела, забрав эти средства у НАК, отправить их на "Большое строительство", "подогрев" всех, кто может получить из этого денежную выгоду.

Андрей Коболев - фото из открытых источников

В издании отмечают, что дабы уволить Андрея Коболева, Кабмин пошел "на неслыханный мухлеж", а именно уволил наблюдательный совет компании и назначил нового главу правления. Это правительство сделало за тем, что только совет согласно уставу "Нафтогаза" и законодательству может подавать предложения по увольнению или назначению главы правления компании.

"Короткой несостоятельности совета членам правительства хватило, чтобы назначить Витренко главой компании, которую он оставил летом прошлого года после продолжительной и нескрываемой ссоры с бывшим хорошим другом Коболевым", — отмечают в издании.

Кроме того, отмечается, что назначение главой "Нафтогаза" Юрия Витренко — это "воплощение давней мечты Андрея Ермака пристроить Витренко во власть любой ценой и куда угодно", тем более что государственный глава к нему лоялен.

"Благосклонность Ермака с Зеленским должна была бы обеспечить Витренко радужное будущее, вначале он вообще целился в кресло вице-премьера, но все оказалось настолько непросто, что в конце концов Денису Шмыгалю с командой пришлось идти на откровенные манипуляции, чтобы получить для Витренко хотя бы должность главы НАК. И нет, конечно, это не спонтанное решение Шмыгаля. Даже не Ермака", — пишет ZN.UA.

Источник сообщил изданию, что две недели назад Владимир Зеленский встречался с Андреем Коболевым и предложил ему рокировку: Витренко возглавляет "Нафтогаз", а Коболев — Минэнерго, однако второй отказался.

"Зеленский обиделся. А потом обиделся еще раз, когда стало понятно, что президентские дороги Коболев тоже финансировать не собирается, и почти 40 млрд грн дивидендов — максимум, на который может рассчитывать государство".





В издании отмечают, что Андрей Коболев, отказавшись, сделал правильный выбор, поскольку при наличии у государства мощной энергетической компании ее конфликт с профильным министерством неизбежен. И министерство всегда будет проигрывать, потому что у него нет такого рыночного влияния и "развязанных рук". Поэтому быть министром энергетики при Витренко во главе "Нафтогаза" — это все равно поражение, просто не такое очевидное.



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