Почему Интерпол до сих пор не объявил Путина в розыск: появились объяснение

Интерпол не объявляет международного преступника Владимира Путина в розыск по той причине, что в России никто бы не исполнил его требования. Кроме того, под угрозой оказалась судьба самого Интерпола в РФ. Как отметил у себя на ютуб-канале военный эксперт Олег Жданов, Интерпол не имеет самостоятельной юрисдикции арестовывать, он работает вместе с местными правоохранительными органами.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

"Сегодня объявить в розыск (ред. – Путина) через Интерпол — это фактически поставить под угрозу присутствие Интерпола в РФ. Тогда главе Интерпола придется идти с этим ордером к главе Следственного Комитета РФ или к генпрокурору РФ, и? Дальше Интерпол вылетит, как пробка из бутылки, из РФ", — заявил Жданов.

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Эксперт напомнил, что еще несколько лет тому назад в России приняли закон, согласно которому внутреннее законодательство в РФ чтят выше, чем международное право.

"Для них международный ордер — как туалетная бумага... Если Интерпол получит такой ордер и попросит его исполнения в РФ, ему откажут. И никто не будет реагировать", — считает Жданов.

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