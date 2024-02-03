Почему граница с рядом стран ЕС вновь может быть заблокирована: что стоит за новыми проблемами

Польские фермеры с 9 февраля намерены вернуть блокаду границы с Украиной, а также дорог и автомагистралей в отдельных воеводствах. Они заявили, что недовольны позицией своего правительства и Брюсселя касательно послаблений для экспорта украинской агропродукции. Аналогично обещают поступить и венгерские фермеры. О чем говорит происходящее? Как решить проблему? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Блокада границы. Фото: из открытых источников

Следует искать новые рынки сбыта

Эксперт по вопросам аграрной политики, заместитель председателя Всеукраинской Аграрной Рады (ВАР) Денис Марчук поделился таким комментарием:

"Действительно, ситуация непростая. При том, что Еврокомиссия делает всё возможное для поддержки Украины. Принимая, в том числе, политические решения о продлении приостановки ввозных пошлин и квот на украинский экспорт еще на год. Благодаря таким шагам мы в 2023 году заработали около 22 млрд долларов, причем примерно 54% из них – это торговля с ЕС".

При этом, продолжает эксперт, на позицию европейских фермеров влияет не столько увеличение на рынке ЕС украинской продукции, сколько – происходящее собственно в Евросоюзе.

"К примеру, там наблюдается недостача сахара на уровне 2 млн тонн. А Украина экспортирует его в рамках 400 тысяч тонн. Так что украинский сахар точно не обваливает рынок. То же самое касается нашей курятины. В рамках ЕС наша доля поставок всего около 1,5%. И мы тут точно не мешаем развивать подобное производство тем же польским или венгерским фермерам", – поясняет Денис Марчук.

Другое дело, отмечает он, что нормы, которые принимаются в ЕС для агропроизводителей в контексте Green Deal (экологические стандарты) значительно повышают там себестоимость продукции. Есть вопросы и по доступным кредитам, и по уменьшению дотаций. Именно с такими лозунгами выходили фермеры в Германии, Франции, Бельгии, Португалии.

"У польских фермеров, к сожалению, продолжает доминировать история, будто их трудности – из-за украинской продукции. И, мол, если запретить наш экспорт или максимально его усложнить, они будут себя лучше чувствовать. Что не соответствует действительности. Но ситуация подогревалась с весны 2023 года определенными спецслужбами, – подчеркивает эксперт. – Играет свою роль и то, что мире сейчас происходит выравнивание цен на продовольствие, которые стремительно выросли сразу после широкомасштабного вторжения РФ в Украину".

Конечно, нам следует продолжать диалог и с Польшей, и с Венгрией, и с другими странами, где имеем проблемы с экспортом, уверен Денис Марчук. Важно также иметь свое представительство в Брюсселе, общаться с Еврокомиссией, аргументировано доказывать необходимость и принятия решений, что нас поддерживают, и выполнения их всеми членами ЕС. Искать компромиссы.

"Ну, а с помощью наращивания оборотов морского экспорта – следует искать новые рынки сбыта, – считает зампредседателя ВАР. – Более масштабного заходить в Азию, Африку, Океанию, где нет каких-то ограничений для украинской агропродукции, но есть проблемы с наличием наших представительств, аграрных атташе и так далее".

Мы столкнулись с теми самыми проблемами, которые прогнозировались 15 лет назад

Народный депутат VIII созыва, президент Украинской аграрной конфедерации (УАК) Леонид Козаченко отмечает, что, действительно, польские и венгерские фермеры готовят новые меры по блокированию украинского экспорта. Он также обращает внимание на недавнее заявление президента Франции Макрона, что он будет настаивать на том, чтоб Украина не поставляла (по крайней мере, в открытом формате) в Евросоюз мясо птицы, сахар, яйца. Будут смотреть и на другую нашу продукцию, которая якобы создает проблемы для европейских фермеров.

"Это не некая неожиданность. Еще лет 15 назад в Брюсселе проходили дискуссии касательно того, как Украина в перспективе может стать членом ЕС. И наибольшей проблемой называлось наше сельское хозяйство. Мощное, индустриализированное, не имеющее аналогов в ЕС, – поясняет эксперт. – Нам просто никто не смог бы составить конкуренцию. Что нанесет удар по всем фермерам Евросоюза. Единственным выходом, который нам предлагали, был – уничтожение аграрных холдингов и превращение этого бизнеса в семейный, фермерский. Как в ЕС. Мы, напротив, предлагали, чтоб европейские фермеры объединялись в мощные аграрные производства. Становясь мощными игроками на внутренних рынках, а также на глобальном. Но нас не услышали".

И сейчас, констатирует Леонид Козаченко, мы столкнулись с теми самыми проблемами, которые прогнозировались тогда.

"Безусловно, нельзя опускать рук, – уверен он. – Следует на всех уровнях (политическом, общественном) вести диалог. Доказывая правильность своей позиции. Ища компромиссы".

Проблемы для украинского экспорта на руку руководству РФ

Если блокада наших границ возобновится, это будет свидетельствовать о том, что на сегодняшний день не все в ЕС готовы видеть Украину полноценным членом этого объединения. Так считает кандидат экономических наук, экс-директор по развитию бизнеса АО "Укрзализныця" Андрей Рязанцев.

"Открытие рынков, в том числе сельскохозяйственного, является частью политики Евросоюза", – напоминает эксперт.

Не исключено, отмечает он, что на создании очередных проблем для украинского экспорта греет руки руководство РФ. Фактически открывая силами своих спецслужб, пропаганды, подкупленных политиков, чиновников, общественников, лоббистов — второй фронт против Украины.

"Не военный, а экономический, – уточняет Андрей Рязанцев. – Тем самым страна-агрессор старается максимально ослабить наш потенциал".

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