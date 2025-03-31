Почему это важно для Украины: стали известны итоги переговоров Трампа и Стармера

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Британии Кир Стармер провели телефонный разговор. В ходе беседы одной из ключевых тем в ходе разговора стала Украина.

Кир Стармер и Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Согласно опубликованной в открытом доступе информации, Вашингтон и Лондон обсудили продуктивные переговоры между своими командами по соглашению об экономическом процветании Великобритании и США. Также они договорились продолжать их в том же темпе на этой неделе.

Помимо этого, Стармер и Трамп говорили об Украине. В частности, премьер рассказал президенту о продуктивных дискуссиях на встрече "Коалиции желающих" в Париже, который состоялся 27 марта.

Также два лидера высказали свое согласие с тем, что нужно продолжать давление на российского диктатора Владимира Путина.

"Лидеры согласились с необходимостью продолжать коллективное давление на Путина", — говорится на сайте британского правительства.

Известно, что Трамп и Стармер договорись поддерживать коммуникацию и дальше, в особенности оставаться на связи в ближайшие дни.

Читайте также на портале "Комментарии" — как оказалось у Лондона и Парижа недостаточно механизмов, чтобы убедить другие европейские столицы поддержать идею с отправкой миротворческих войск в Украину без военной поддержки США. Другие страны готовы бы поддержать эту идею, но смотрят в сторону Вашингтона, который пока что не может ясно продемонстрировать, как он относится к данной идее.

Также издание "Комментарии" сообщало – российский диктатор Владимир Путин продемонстрировал, что не является серьезным игроком в мирных переговорах. Его обещания заканчиваются сразу после того, как он их произнес и верить им не приходится. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.



