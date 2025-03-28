Без поддержки Трампа план Макрона и Стармера по Украине рушится: о чем идет речь

Как оказалось у Лондона и Парижа недостаточно механизмов, чтобы убедить другие европейские столицы поддержать идею с отправкой миротворческих войск в Украину без военной поддержки США. Другие страны готовы бы поддержать эту идею, но смотрят в сторону Вашингтона, который пока что не может ясно продемонстрировать, как он относится к данной идее.

Макрон и Стармер. Фото: из открытых источников

Президент Франции Эммануэль Макрон созвал встречу в четверг, на которую собралась 31 страна, включая Канаду и Австралию, с конкретной целью укрепить военную помощь Украине и определить, какие гарантии безопасности европейские страны готовы предложить Киеву. Вот только ясности эта встреча не дала.

При этом ключевое место в опасениях европейских стран занимает вопрос о том, сыграют ли США какую-то роль в поддержке европейского контингента, если он подвергнется нападению со стороны России.

"Я хотел бы, чтобы американцы участвовали в наших переговорах", — сказал Макрон. "Но мы должны быть готовы к ситуации, когда они, возможно, не присоединятся к нам".

Французские и британские чиновники рассматривают план по введению войск как средство обеспечить себе место за столом переговоров с Россией:

Отметим, в то же время Италия не в восторге от предложения Эммануэля Макрона. Премьер Италии Джорджа Мелони скептически относится к идее "Сил заверения", о развертывании которых в стратегически важных районах Украины после завершения войны накануне говорил президент Франции Эммануэль Макрон.

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