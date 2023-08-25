Почему дело о банкротстве Дельта Банка подрывает доверие к украинским судам

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Кравцев Сергей
В деле о банкротстве Дельта Банка появились новые эпизоды с участием бывшего владельца финансового учреждения Николая Лагуна и его соучастников. Однако скандальный банкир уехал за границу, а его адвокаты пытаются затянуть судебные дела. Об этом говорится в материале "24 канала", который ссылается на расследование Апостроф TV "Как Николай Лагун обворовал украинцев и скрылся от суда: куда исчезли деньги Дельта Банка?".
Бывший владелец Дельта Банка Николай Лагун
Как отмечается в материале, в конце июля 2023 года в полиции заявили, что завершили досудебное расследование в очередном уголовном производстве, связанном с банкротством Дельта Банка. Следователи собрали доказательства присвоения более 250 миллионов гривен (что составляло на тот момент более 31 миллиона долларов США) председателем наблюдательного совета банка в сговоре с заместителями председателя совета директоров и директором подконтрольного предприятия.
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В материалах досудебного расследования говорится, что в течение 2012 – 2013 годов председатель наблюдательного совета Публичного акционерного общества (ПАО) "Дельта Банк" Николай Лагун мог приказать подчиненным выдать кредит подконтрольному ему предприятию в размере 430 миллионов гривен, что составляло почти 54 миллиона долларов. . Из этой суммы в финучреждение не вернули 199 миллионов гривен (около 25 миллионов долларов США).
Это не единственное уголовное дело в отношении руководителя Дельта Банка Николая Лагуна. Так, по иску Фонда гарантирования вкладов физических лиц в судебном деле №910/21280/21 банкир и бывшие топ-менеджеры Дельта Банка нанесли убытки финучреждению почти на 23 миллиарда гривен, а это почти 3 миллиарда долларов США. Банкира также подозревают не только в завладении чужим имуществом, но и в уклонении от уплаты миллионных налогов, выводе денег из Украины.
Авторы отмечают, что в 2013 году руководитель украинского подразделения российской компании Максим Нефедов заявил, что 70% Дельта Банка принадлежат российскому фонду Icon Private Equity. Эта компания через отдельных руководителей связана с Российским фондом прямых инвестиций, являющимся одним из инструментов финансовых экспансий Кремля.
Резонансные решения в отношении руководителя Дельта Банка принимались Печерским районным судом Киева, Киевским апелляционным судом и другими столичными судами. Несмотря на ряд уголовных дел, в 2021 году Печерский райсуд Киева отменил запрет Николаю Лагуну выезжать за границу, а в феврале 2023 Киевский апелляционный суд отказался продлевать банкиру меру пресечения и обязал прокуроров закрыть уголовное дело якобы по истечении сроков.
Как отмечается в расследовании, президент Украины Владимир Зеленский инициировал судебную реформу для применения новых механизмов, в частности, увеличения ответственности за взяточничество до 10 – 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Планируется ввести проверки судей и не только перед назначением на должность. Глава государства считает, что проверять судей нужно даже с использованием детектора лжи. Однако судебная реформа в Украине одна из самых медленных.
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