Почему часть стран не подписали итоговое коммюнике саммита мира: что ждать дальше

С одной стороны, несмотря на яростное сопротивление со стороны России, Украине удалось провести саммит мира. С другой стороны, некоторый осадок остался после того, как стало известно, что итоговое коммюнике отказались подписать полтора десятка стран. В частности, неприятно удивила позиция стран Глобального юга. Как повлияет такой финал саммита мира на дальнейшее течение войны в Украине? Не возникнет ли ситуация, что Украину начнут более решительно подталкивать к уступкам в войне и намекать на переговоры с РФ? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Саммит мира. Фото из открытых источников

Развитие событий на саммите мира было прогнозируемым

Политолог, кандидат политических наук Денис Гороховский отметил, что изначально целью саммита было создать плацдарм для будущих переговоров с РФ, о чем неоднократно заявляли, как представители Украины, так и представители других стран. Задача была скоординировать действия и выработать максимально выгодную для Украины стартовую позицию этих переговоров.

"То, что часть участников отказались подписывать итоговое коммюнике или же отозвали свои подписи постфактум, не является большой проблемой. Конечно, чем больше стран поддерживают стремление Украины завершить войну на своих условиях, тем лучше, однако изначально к участию приглашались страны, которые публично лояльны к РФ. Поэтому такое развитие событий было прогнозируемым", – отметил Денис Гороховский.

Что касается уступок, то, по мнению политолога, очевидно, что они будут. Вопрос лишь в том, какие именно.

"Тут вариантов может быть безграничное множество. Например, Украина заявляет, что не пойдет на уступки в вопросе территорий, однако это не значит, что Украина не может согласиться на прекращение военных действий в отношении части таких территорий и взять на себя обязательство возвращать их исключительно дипломатическим путем. Таким образом, де-юре часть оккупированных территорий будут украинскими и мировое сообщество их будет считать такими, но де-факто продолжат находиться под контролем оккупантов, что гипотетически может устроить кремлевский режим", – отметил эксперт.

Саммит мира не повлиял и не повлияет на дальнейшие расклады вокруг Украины

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса так прокомментировал ситуацию:

"На мой взгляд, Россия не оказывала никакого яростного сопротивления саммиту мира. Они с самого начала от него отмахнулись и отказались участвовать, даже, если бы их пригласили. То, что произошло на саммите – закономерный результат, проистекающий из объективной международно-политической реальности. Страны "Глобального Юга" не верят в победу Украины и "формулу мира" Зеленского как реалистичный документ об окончании войны. Они в большинстве своем выступают за заморозку войны по нынешней линии фронта и скорейшие переговоры на основе компромисса, а не "формулы мира".

Таким образом, подчеркивает эксперт, саммит мира не повлиял и не повлияет на дальнейшие расклады вокруг Украины, а страны "Глобального Юга" будут и дальше подталкивать нас к переговорам с РФ, особенно во время анонсированного второго саммита, который, скорее всего, пройдет на Ближнем Востоке.

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