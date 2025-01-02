Почему 1 января 2025 года не наступил год Змеи

Хотя 2025 по китайскому зодиаку символизирует год Зеленой Змеи, его начало не совпадает с традиционным празднованием Нового года 1 января. Это объясняется тем, что китайский Новый год зависит от лунного календаря и отмечается значительно позже.

Особенности китайского Нового года. Фото из открытых источников

Согласно китайскому календарю год Зеленой Змеи начнется 29 января 2025 года и продлится до 16 февраля 2026 года. Китайский Новый год празднуют в первое новолуние после зимнего солнцестояния, которое приходится на период между 21 января и 20 февраля по григорианскому календарю. В 2025 году Китайский Новый год будут праздновать 29 января.

Китайский Новый год тесно связан с китайским зодиаком – традиционная система классификации лет, основанная на 12-летнем цикле, где каждый год ассоциируется с животным. Эти животные – отражение китайской философии, придающей каждой из них особые характеристики и значение.

К примеру, год Змеи считается временем интуиции, мудрости и трансформаций. Зеленая окраска, которая по китайским традициям указывает на стихию дерева, подчеркивает элементы роста, гармонии и восстановления.

Как празднуют китайский Новый год

Китайский Новый год, также известный как Весенний фестиваль, – это самый большой ежегодный праздник в Китае и среди китайских общин по всему миру. Традиционно празднование длится 15 дней – от новолуния до следующего полнолуния. Это время для семейных обедов, фейерверков, парадов, танцев дракона и льва, а также получения подарков в красных конвертах. В канун праздника китайцы убирают свои дома, чтобы очистить пространство от негативной энергии и привлечь удачу.

Так что 1 января 2025 года для китайцев – лишь обычный день, а настоящее празднование начнется тогда, когда новолуние начнет год Зеленой Змеи — 29 января 2025 года.

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