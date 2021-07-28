Поцелуй украинского гей-военнослужащего вызвал бурное обсуждение в Сети

Во времена современных технологий и социальных сетей любой пост может быть рассмотрен с разной стороны. Так, недавно в Сети интернет было опубликовано видео, на котором военнослужащий ВСУ из Львовщины, который является открытым геем, страстно целует своего парня, стало поводом для его обвинений в том, что он "порочит форму". Пост в защиту военного опубликовал на своей Facebook-странице командир отделения 21 мотопехотного батальона "Сармат" Сергей Гнездилов.

Мужчины (фото из открытых источников)

По словам боевого командира, позорить армию может наркоман или алкоголик в форме, а также коррупционер, из-за которого бойцам нечем воевать, или народный депутат, для которого война на Востоке — "гражданский конфликт".

"Пусть целуются. Не вижу в этом ничего аморального ", — написал он.

Командир отметил, что Украина должна быть демократическим государством, в котором защищены права человека, которые гарантированы Конституцией, тем более, когда речь идет о ее защитниках. Он также напомнил, что церковь, которая резко выступает против гомосексуальных отношений, отделена от светского государства.

"Вместо того чтобы обсуждать военных, которые примерно выполняют свой долг, лучше идите служить, покажите как надо ", — призвал он.

Это сообщение вызвало не меньший резонанс в Сети, чем само видео.

Напомним, ранее советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович прокомментировал "туфельный скандал" в рядах ВСУ. Пользователь Нєжинскій Гурок в Facebook опубликовал скриншот начала статьи из The Guardian, в которой тренировка курсанток к параду в обуви на каблуках названа "идиотской", и тегнул советника украинской делегации Алексея Арестовича.

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