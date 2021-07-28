Поцелуй украинского гей-военнослужащего вызвал бурное обсуждение в Сети

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Ольга Чародий
Во времена современных технологий и социальных сетей любой
пост может быть рассмотрен с разной стороны. Так, недавно в Сети
интернет было опубликовано видео, на котором военнослужащий ВСУ из
Львовщины, который является открытым геем, страстно целует своего парня, стало
поводом для его обвинений в том, что он "порочит форму". Пост в защиту
военного опубликовал на своей Facebook-странице командир отделения 21
мотопехотного батальона "Сармат" Сергей Гнездилов.
Мужчины (фото из открытых источников)
По словам боевого командира, позорить армию может наркоман
или алкоголик в форме, а также коррупционер, из-за которого бойцам нечем
воевать, или народный депутат, для которого война на Востоке —
"гражданский конфликт".
Командир отметил, что Украина должна быть демократическим
государством, в котором защищены права человека, которые гарантированы
Конституцией, тем более, когда речь идет о ее защитниках. Он также напомнил,
что церковь, которая резко выступает против гомосексуальных отношений, отделена
от светского государства.
Это сообщение вызвало не меньший резонанс в Сети, чем само видео.
Напомним, ранее советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович прокомментировал "туфельный скандал" в рядах ВСУ. Пользователь Нєжинскій Гурок в Facebook опубликовал скриншот начала статьи из The Guardian, в которой тренировка курсанток к параду в обуви на каблуках названа "идиотской", и тегнул советника украинской делегации Алексея Арестовича.
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