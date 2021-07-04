"Они сами так захотели, чмо объ*б**ное": Арестович о "туфельном скандале" в ВСУ

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Ольга Чародий
Советник украинской делегации в Трехсторонней контактной
группе по Донбассу Алексей Арестович прокомментировал "туфельный скандал" в рядах
ВСУ.
Алексей Арестович (фото из открытых источников)
Пользователь Нєжинскій Гурок в Facebook опубликовал скриншот
начала статьи из The Guardian, в которой тренировка курсанток к параду в обуви
на каблуках названа "идиотской", и тегнул советника украинской делегации Алексея
Арестовича.
В ответ тот заявил, что курсантки сами выбрали такую форму
одежды:
На замечания других пользователей интернета Арестович добавил:
Напомним, со слов спикера украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексея Арестовича, для Украины существует два варианта разрешения конфликта на Донбассе — начать открытое противостояние с РФ или придерживаться дипломатического пути. "У нас пока есть два основных пути: открытое противостояние с Россией, либо удерживание ситуации на политико-дипломатическом пути урегулирования, даже если его КПД 0,001%. Я не вижу третьего варианта", — отметил Арестович. Спикер в ТКГ считает, что "единственными приемлемыми в плане действия, вынесения политических суждений, оценок, формирования политики являются нормандский формат и минские соглашения".
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