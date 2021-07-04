"Они сами так захотели, чмо объ*б**ное": Арестович о "туфельном скандале" в ВСУ

Советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович прокомментировал "туфельный скандал" в рядах ВСУ.

Алексей Арестович (фото из открытых источников)

Пользователь Нєжинскій Гурок в Facebook опубликовал скриншот начала статьи из The Guardian, в которой тренировка курсанток к параду в обуви на каблуках названа "идиотской", и тегнул советника украинской делегации Алексея Арестовича.

В ответ тот заявил, что курсантки сами выбрали такую форму одежды:

"Курсантки лично выразили желание идти на параде в парадной форме, которая автоматически предполагает каблуки. Им дали возможность выбрать из двух видов обуви более удобный, после одного (!) экспериментального прохождения. Если кого Гардиан и обидела, то прежде всего девочек-курсанток самих. И ты туда же, обс*с дешевый. Так что сверни свой Гардиан и запихни себе в ж*пу, у*б*к.) И сопли подотри, задохнёшься, чмо объ*б**ное", — написал Арестович.

На замечания других пользователей интернета Арестович добавил:

"Подходите, помогу)"… "Подходи в понедельник в 11:00 на Банковую, 11.). Уделю тебе десять минут", — дописал он.













Напомним, со слов спикера украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексея Арестовича, для Украины существует два варианта разрешения конфликта на Донбассе — начать открытое противостояние с РФ или придерживаться дипломатического пути. "У нас пока есть два основных пути: открытое противостояние с Россией, либо удерживание ситуации на политико-дипломатическом пути урегулирования, даже если его КПД 0,001%. Я не вижу третьего варианта", — отметил Арестович. Спикер в ТКГ считает, что "единственными приемлемыми в плане действия, вынесения политических суждений, оценок, формирования политики являются нормандский формат и минские соглашения".

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