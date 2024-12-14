Побьет все рекорды и войдет в историю: Politico узнало, почему 2024 год несет в себе зловещий знак

На каждом континенте, кроме Азии, 2024-й стал самым теплым годом за всю историю наблюдений. В нынешнем году на Земле будет самый жаркий год за всю историю наблюдений. Он побьет рекорд, установленный лишь в прошлом году. К такому выводу пришли эксперты Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA). Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Politico".

Жаркое лето. Фото из открытых источников

"Новая отметка высокой температуры является последним сигналом того, что климатические изменения, вызванные деятельностью человека, ухудшаются, и это произошло, когда глобальный морской ледовый покров упал до второго самого низкого уровня, что является еще одним предвестником потепления планеты", — говорится в материале.

Хотя данные за весь год еще не были полностью завершены, NOAA заявило, что 2024 год имеет более чем 99-процентный шанс побить отметку прошлого года, которая была самой высокой с начала ведения записей в 1850 году. Глобальная температура была зафиксирована на 2,3 градуса Фаренгейта (1,28 градуса Цельсия) выше среднего за 20 век с января по ноябрь. На каждом континенте уходящий год стал самым теплым за всю историю наблюдений, кроме Азии, где был второй самый теплый год.

При этом журналисты обращают внимание, что выводы NOAA являются зловещим знаком для глобальных усилий, направленных на удержание глобальной температуры от повышения на 1,5 градуса Цельсия со времен промышленной революции, цели, определенной в Парижском климатическом соглашении.

"Есть все больше доказательств того, что всплеск, который начался в 2023 году, не выглядит чисто временным (даже если частично это связано с Эль-Ниньо), и мы должны ожидать, что очевидное ускорение потепления, которое наблюдается в последние годы, продолжится", — заявил научный сотрудник Berkeley Earth Зек Хаусфатер.

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