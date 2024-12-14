Побьет все рекорды и войдет в историю: Politico узнало, почему 2024 год несет в себе зловещий знак

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
На каждом континенте, кроме Азии, 2024-й стал самым теплым годом за всю историю наблюдений. В нынешнем году на Земле будет самый жаркий год за всю историю наблюдений. Он побьет рекорд, установленный лишь в прошлом году. К такому выводу пришли эксперты Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA). Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Politico".
Жаркое лето. Фото из открытых источников
Хотя данные за весь год еще не были полностью завершены, NOAA заявило, что 2024 год имеет более чем 99-процентный шанс побить отметку прошлого года, которая была самой высокой с начала ведения записей в 1850 году. Глобальная температура была зафиксирована на 2,3 градуса Фаренгейта (1,28 градуса Цельсия) выше среднего за 20 век с января по ноябрь. На каждом континенте уходящий год стал самым теплым за всю историю наблюдений, кроме Азии, где был второй самый теплый год.
При этом журналисты обращают внимание, что выводы NOAA являются зловещим знаком для глобальных усилий, направленных на удержание глобальной температуры от повышения на 1,5 градуса Цельсия со времен промышленной революции, цели, определенной в Парижском климатическом соглашении.
Читайте также на портале "Комментарии" — антициклон Clemens накроет Украину.
Новости