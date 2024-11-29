Антициклон Clemens накроет Украину: какой будет погода на выходных

Антициклон Clemens поможет Украине попрощаться с осенью в условиях сухой и прохладной погоды. Уже с 30 ноября, благодаря его влиянию, погода будет без осадков, а температура снизится до зимних норм. Однако не обходится и без утренних туманов, могущих ограничить видимость на дорогах. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

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Без осадков и с морозами на востоке

С 30 ноября по 1 декабря антициклон принесет сухую погоду в Украине. Хотя в ночные часы возможны небольшие осадки на западе и в северных регионах, днем страна в основном будет оставаться без дождей. В Киеве тоже будет сухо, но туман и облачность могут снизить видимость. Температура ночью опустится около нуля, а днем будет колебаться от 1 до 8 градусов в зависимости от региона.





Ночные температуры в восточных областях могут опуститься до -3°C, в то время как в дневное время по всей Украине ожидаются умеренные плюсы, в том числе 1-4 градуса. Южные и западные области будут теплее – до 8°C днем. Начало календарной зимы не принесет существенных изменений в погоде. Ночью следует ожидать незначительных заморозков, а днем – сохранения умеренных температур. Учитывая туман и ухудшенную видимость, водителям советуют быть осторожными на дорогах.

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