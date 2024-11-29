Антициклон Clemens накроет Украину: какой будет погода на выходных

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Амбарцумян Анна
Антициклон Clemens поможет Украине попрощаться с осенью в условиях сухой и прохладной погоды. Уже с 30 ноября, благодаря его влиянию, погода будет без осадков, а температура снизится до зимних норм. Однако не обходится и без утренних туманов, могущих ограничить видимость на дорогах. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.
Фото: freepik
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Правильный выбор одежды для ребенка в холодную погоду – это залог его комфорта и здоровья. Соблюдайте принцип многослойности, выбирайте качественную и подходящую по размеру одежду, и ваш малыш сможет наслаждаться зимними играми, оставаясь в тепле и безопасности. Заботьтесь о своих детях и проводите время на свежем воздухе с удовольствием!
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