Победительница одного из сезонов «Холостяка» во второй раз станет мамой

Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Instagram девушки.

Александра Шульгина забеременела второй раз

"Наша любовь утроилась! Супермен и я ждем еще одну звездочку. А Анжелика братика или сестричку. Мы уже знаем пол ребенка, и я обязательно скоро с вами поделюсь. Но все постепенно", – написала Александра Шульгина.

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В Соединенные Штаты Америки девушка переехала еще двенадцать лет назад после реалити-шоу "Холостяк". От своего жениха, состоятельного американца, занимающегося недвижимостью финалистка шоу, родила дочь. И теперь, менее чем через год после родов, снова ждет пополнение. Свои отношения они сохраняют в тайне и фигуру любимого – Александра Шульгина не рассекречивает.

"Спасибо заранее за ваши теплые слова! Знаю, что вы радуетесь нашему счастью вместе с нами. Ох, а я пишу этот пост и плачу. Уровень моей чувствительности снова зашкаливает", – добавила победительница "Холостяка".

В США девочка построила карьеру мотивационного оратора. К слову, с Максимом Чмерковским, тем же холостяком первого сезона девушка живет по соседству. Он тоже живет в США.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, – известный в РФ шоумен Стас Барецкий приобрел подмосковный замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина, не поддержащие захватническое вторжение РФ на территорию Украины. Как рассказал новый владелец, ответ которого обнародовала "Говорит Москва", соглашение уже состоялось. Русский добавил, что детали обсуждались много времени как в Израиле, так и в Прибалтике.

Напомним, "Комментарии" писали, — сколько средств нужно украинцам, чтобы чувствовать себя счастливыми, — результаты опроса. Для счастья, ежемесячно, гражданам Украины необходимо, в среднем, — 50 тысяч гривен. Такие данные по результатам опроса, опубликовала компания Active Group, пишут "Комментарии". Соответствующее исследование было проведено с помощью онлайн-панели SunFlower Sociology.