Победительница одного из сезонов «Холостяка» во второй раз станет мамой

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Белоокая Ира
Об этом сообщает портал "Комментарии" со
ссылкой на Instagram девушки.
Александра Шульгина забеременела второй раз
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В Соединенные Штаты Америки девушка переехала еще
двенадцать лет назад после реалити-шоу "Холостяк". От своего жениха,
состоятельного американца, занимающегося недвижимостью финалистка шоу, родила
дочь. И теперь, менее чем через год после родов, снова ждет пополнение. Свои
отношения они сохраняют в тайне и фигуру любимого – Александра Шульгина не
рассекречивает.
В США девочка построила карьеру мотивационного
оратора. К слову, с Максимом Чмерковским, тем же холостяком первого сезона
девушка живет по соседству. Он тоже живет в США.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, – известный в РФ шоумен Стас Барецкий приобрел подмосковный замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина, не поддержащие захватническое вторжение РФ на территорию Украины. Как рассказал новый владелец, ответ которого обнародовала "Говорит Москва", соглашение уже состоялось. Русский добавил, что детали обсуждались много времени как в Израиле, так и в Прибалтике.
Напомним, "Комментарии" писали, — сколько
средств нужно украинцам, чтобы чувствовать себя счастливыми, — результаты
опроса. Для счастья, ежемесячно, гражданам Украины необходимо, в среднем, — 50 тысяч гривен. Такие данные по результатам опроса, опубликовала компания Active
Group, пишут "Комментарии". Соответствующее исследование было
проведено с помощью онлайн-панели SunFlower Sociology.
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