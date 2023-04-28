logo

BTC/USD

29407.49

ETH/USD

1899.17

LTC/USD

89.77

USD/UAH

37.72

EUR/UAH

41.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Победительница одного из сезонов «Холостяка» во второй раз станет мамой
commentss НОВОСТИ Все новости

Победительница одного из сезонов «Холостяка» во второй раз станет мамой

Александра Шульгина, с первого сезона "Холостяка" забеременела во второй раз, отец будущего ребенка - американец

28 апреля 2023, 13:00
Поделитесь публикацией:
Автор:

Белоокая Ира

Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Instagram девушки.

Победительница одного из сезонов «Холостяка» во второй раз станет мамой

Александра Шульгина забеременела второй раз

"Наша любовь утроилась! Супермен и я ждем еще одну звездочку. А Анжелика братика или сестричку. Мы уже знаем пол ребенка, и я обязательно скоро с вами поделюсь. Но все постепенно", – написала Александра Шульгина.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


В Соединенные Штаты Америки девушка переехала еще двенадцать лет назад после реалити-шоу "Холостяк". От своего жениха, состоятельного американца, занимающегося недвижимостью финалистка шоу, родила дочь. И теперь, менее чем через год после родов, снова ждет пополнение. Свои отношения они сохраняют в тайне и фигуру любимого – Александра Шульгина не рассекречивает.

"Спасибо заранее за ваши теплые слова! Знаю, что вы радуетесь нашему счастью вместе с нами. Ох, а я пишу этот пост и плачу. Уровень моей чувствительности снова зашкаливает", – добавила победительница "Холостяка".

В США девочка построила карьеру мотивационного оратора. К слову, с Максимом Чмерковским, тем же холостяком первого сезона девушка живет по соседству. Он тоже живет в США.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, – известный в РФ шоумен Стас Барецкий приобрел подмосковный замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина, не поддержащие захватническое вторжение РФ на территорию Украины. Как рассказал новый владелец, ответ которого обнародовала "Говорит Москва", соглашение уже состоялось. Русский добавил, что детали обсуждались много времени как в Израиле, так и в Прибалтике.

Напомним, "Комментарии" писали, — сколько средств нужно украинцам, чтобы чувствовать себя счастливыми, — результаты опроса. Для счастья, ежемесячно, гражданам Украины необходимо, в среднем, — 50 тысяч гривен. Такие данные по результатам опроса, опубликовала компания Active Group, пишут "Комментарии". Соответствующее исследование было проведено с помощью онлайн-панели SunFlower Sociology.

 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.instagram.com/p/Cri8esMLtdY/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!