Победители 13-й Национальной музыкальной премии YUNA: лучшие музыканты года



















На сцене Октябрьского дворца в Киеве недавно состоялась церемония вручения 13-й Национальной музыкальной премии YUNA, которая отметила выдающиеся достижения украинских артистов в прошлом году. Имена победителей были оглашены в атмосфере торжества и восторженных аплодисментов.

YUNA-2024: имена всех победителей музыкальной премии

Группа "Антитела" вышла на первый план, заслужив уважение и признание за свои музыкальные достижения, получив три престижных награды, включая лучшую рок-группу и лучшую песню за композицию "Фортеця Бахмут". Они также были удостоены приза за лучший видеоклип, подчеркивающий их креативный подход и инновации в музыкальной индустрии.





Прорывом года стала певица Klavdia Petrivna, которая впервые получила награду YUNA, вызвав волну интереса и восхищения среди присутствующих. Её успех символизирует новые возможности для молодых талантов на украинской музыкальной арене.

Другие заслуженные победители включали Джамалу с альбомом QIRIM, который был признан лучшим альбомом года, и Артема Пивоварова, удостоенного звания лучшего исполнителя. Значительный интерес вызвала коллаборация SHUMEI и Златы Огневич "Буревіями", которая была отмечена как лучший дуэт.





В этом году организаторы внесли особенный элемент в церемонию – награды вручали известные личности, которые активно поддерживают Украину во время текущего конфликта, включая Рамину Эсхакзай и Александра "Терен" Будько. Это нововведение добавило особенный оттенок значимости и единства мероприятия.

Музыкальные достижения прошлого года были отмечены не только статуэтками, но и широким признанием талантов, способных вдохновлять и объединять людей в такие сложные времена. Церемония YUNA-2024 стала ярким напоминанием о силе и важности культуры в укреплении духа нации.