По покупательной способности Украина отстает не только от Литвы и Эстонии, но и от России и Беларуси – эксперт

Покупательная способность в Украине за 30 лет независимости снизилась на 30%, несмотря на индексацию средней зарплаты, и находится на очень низком уровне по сравнению с другими бывшими государствами СССР. Как передает издание "Комментарии", такие данные озвучил директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин, представив исследование, что изменилось в Украине за последние 30 лет своей самостоятельности, пишет УНИАН.

Супермаркет. Фото: REUTERS

Амелин считает, что причина низкой покупательной способности Украины кроется в том, что за 3 десятилетия наша страна так и не сумела решиться на главные экономические реформы, проведение которых позволило ряду стран по уровню жизни существенно опередить Украину. Эксперт отметил, с одной стороны вроде бы плюс, что средняя зарплата за 30 лет выросла в нашей стране с 118 долларов до 500 долларов. Но покупательная способность обрушилась на 30%. То есть, фактически рост зарплаты не перекрыл рост цен. Покупательная способность вычисляется не той суммой средств, которую человек получает на руки, а тем, что он на ту или иную сумму может приобрести.

Анатолий Амелин отметил, практически все семьи покупают мясо. И вот, если взять этот показатель, то выходит, что со средней зарплатой в РФ можно купить 106 кг мяса, в Беларуси – 90 кг, в Казахстане – 96 кг, Эстонии – 155 кг, Литве – 221 кг, в Украине – 86 кг. Результат говорит сам за себя. То есть, с той зарплатой, которая есть в Украине, мы не можем себе позволить то, что могут позволить наши соседи.

Читайте также на портале "Комментарии" — Госстат рассказал, в каких регионах самые высокие тарифы и цены на продукты.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!