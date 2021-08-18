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По покупательной способности Украина отстает не только от Литвы и Эстонии, но и от России и Беларуси – эксперт

По индексу счастья Украина занимает 110 место, тогда как Чехия – 18 место, Польша – 44, Латвия – 51

18 августа 2021, 14:30
Автор:

Кравцев Сергей

Покупательная способность в Украине за 30 лет независимости снизилась на 30%, несмотря на индексацию средней зарплаты, и находится на очень низком уровне по сравнению с другими бывшими государствами СССР. Как передает издание "Комментарии", такие данные озвучил директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин, представив исследование, что изменилось в Украине за последние 30 лет своей самостоятельности, пишет УНИАН.

По покупательной способности Украина отстает не только от Литвы и Эстонии, но и от России и Беларуси – эксперт

Супермаркет. Фото: REUTERS

Амелин считает, что причина низкой покупательной способности Украины кроется в том, что за 3 десятилетия наша страна так и не сумела решиться на главные экономические реформы, проведение которых позволило ряду стран по уровню жизни существенно опередить Украину. Эксперт отметил, с одной стороны вроде бы плюс, что средняя зарплата за 30 лет выросла в нашей стране с 118 долларов до 500 долларов. Но покупательная способность обрушилась на 30%. То есть, фактически рост зарплаты не перекрыл рост цен. Покупательная способность вычисляется не той суммой средств, которую человек получает на руки, а тем, что он на ту или иную сумму может приобрести.

Анатолий Амелин отметил, практически все семьи покупают мясо. И вот, если взять этот показатель, то выходит, что со средней зарплатой в РФ можно купить 106 кг мяса, в Беларуси – 90 кг, в Казахстане – 96 кг, Эстонии – 155 кг, Литве – 221 кг, в Украине – 86 кг. Результат говорит сам за себя. То есть, с той зарплатой, которая есть в Украине, мы не можем себе позволить то, что могут позволить наши соседи.

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Источник: https://www.unian.net/economics/finance/pokupatelnaya-sposobnost-ukraincev-upala-na-30-novosti-ukraina-11517232.html
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