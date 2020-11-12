По-ноябрьскому холодно и морозно: погода на 12 ноября

Сегодня, 12 ноября, по всей территории Украины сохранится по-ноябрьскому холодная солнечная погода, осадков не ожидается, хотя небольшая облачность на небе будет наблюдаться целый день. Средняя температура воздуха прогреется до + 5 градусов тепла, в некоторых районах — до +7. Теплее всего, как всегда, будет на юге страны — в Херсоне, Крыму и Одессе градусник покажет до +9 тепла. Максимально низкая температура на сегодняшний день будет зафиксирована на востоке страны — в Харькове, Луганске и Донецке столбик термометра опустится до -2, а днем едва ли достигнет 4 градусов тепла. В столице Украины день пройдет без осадков, ожидается до + 7.

Немного о народных приметах: 12 ноября синичкин день. По поведению желтогрудой наши прародители угадывали когда ударят первые морозы. Считалось, что если птицы слетаются к дому стаями, значит скоро придут заморозки. Синичка пищит — зиму вещает, холод накликает.





Ранее "Комментарии" писали о том, что фотокорреспонденту информационного агентства УНИАН Яноша Немеша удалось зафиксировать туманное утро в Карпатах. Фотографии были сделаны близ села Ольшинки.





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