kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 12.11.2020

BTC/USD

15628.92

ETH/USD

457.29

LTC/USD

58.71

НБУ 12.11.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

33.60

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm: franchise
Главная Новости Общество события По-ноябрьскому холодно и морозно: погода на 12 ноября
commentss НОВОСТИ Все новости

По-ноябрьскому холодно и морозно: погода на 12 ноября

Антициклон продолжает править погодой в Украине

сегодня, 06:30
Автор:

Дмитрий Симоненко

Сегодня, 12 ноября, по всей территории Украины сохранится по-ноябрьскому холодная солнечная погода, осадков не ожидается, хотя небольшая облачность на небе будет наблюдаться целый день. Средняя температура воздуха прогреется до + 5 градусов тепла, в некоторых районах — до +7. Теплее всего, как всегда, будет на юге страны — в Херсоне, Крыму  и Одессе градусник покажет до +9 тепла. Максимально низкая температура на сегодняшний день будет зафиксирована на востоке страны — в Харькове, Луганске и Донецке столбик термометра опустится до -2, а днем едва ли достигнет 4 градусов тепла. В столице Украины день пройдет без осадков, ожидается до + 7. 

По-ноябрьскому холодно и морозно: погода на 12 ноября

Немного о народных приметах: 12 ноября синичкин день. По поведению желтогрудой наши прародители угадывали когда ударят первые морозы. Считалось, что если птицы слетаются к дому стаями, значит скоро придут заморозки. Синичка пищит — зиму вещает, холод накликает.

По-ноябрьскому холодно и морозно: погода на 12 ноября - фото 2

Ранее "Комментарии" писали о том, что фотокорреспонденту информационного агентства УНИАН Яноша Немеша удалось зафиксировать туманное утро в Карпатах. Фотографии были сделаны близ села Ольшинки.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://meteo.gov.ua/
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ