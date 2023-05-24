Плохие управленцы идеального Мэра, или идеальный план плохого Мэра

25 мая 2023 года запланировано пленарное заседание 16-й сессии Львовского городского совета. В проекте повестки дня пленарного заседания по более чем 300 вопросов есть вопрос под номер 23 "Об отмене решения исполнительного комитета от 14.03.2023 No 260 "О принятии условий, изложенных в Кредитном договоре от 30.12.2022 Европейским банком реконструкции и развития". Именно этот вопрос рассорил депутатский корпус, и словами: "Б@ядь, я в шоке. Объявляется перерыв на 15 минут" Андрей Садовый объявил перерыв в заседании городского совета 27 апреля.



Мэр Львова Андрей Садовый. Фото из открытых источников

Напомним, именно этим решением исполнительный комитет взял на себя депутатские полномочия и в обход регламента на заседании 14 марта проголосовал за согласование принятия условий кредитного договора для поддержки деятельности коммунальных предприятий - "Львівелектротранс", "Львівавтодор", "Львівводоканал", "Львівтеплоенерго" и "Зелене місто".

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Таким образом, за период 2019 — 2023 годов А. Садовый выделил в поддержку 10 коммунальных предприятий, среди которых и вышеуказанные, более 5 млрд гривен. Указанная сумма это 35% от бюджета Львова на 2023 год, то есть финансирование жизнедеятельности города более 4 месяцев.

Возможно, коммунальные предприятия бедствуют, а работники получают мизерные зарплаты. Однако средняя зарплата в марте 2023 года работника ЛКП "Муніципальна варта" составляет более 22,5 тыс. гривен, в то же время в ЛКП "Львівавтодор" свыше 24 тыс. грн, ЛКП "Административно-техническое управление" около 26 тыс. грн.

Несмотря на такие расходы на коммунальные предприятия и достойную зарплату работников, недавно уже бывшие руководители ЛКП "Муніципальна варта" и КП "Музей народной архитектуры и быта во Львове им. Климентия Шептицкого" получили по подозрению за растрату имущества в особо крупных размерах.