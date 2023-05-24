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Плохие управленцы идеального Мэра, или идеальный план плохого Мэра

25 мая пройдет пленарное заседание Львовского городского совета, где интерес вызывает вопрос под номером 23.

сегодня, 12:31
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Автор:

Slava Kot

25 мая 2023 года запланировано пленарное заседание 16-й сессии Львовского городского совета. В проекте повестки дня пленарного заседания по более чем 300 вопросов есть вопрос под номер 23 "Об отмене решения исполнительного комитета от 14.03.2023 No 260 "О принятии условий, изложенных в Кредитном договоре от 30.12.2022 Европейским банком реконструкции и развития". Именно этот вопрос рассорил депутатский корпус, и словами: "Б@ядь, я в шоке. Объявляется перерыв на 15 минут" Андрей Садовый объявил перерыв в заседании городского совета 27 апреля.

Плохие управленцы идеального Мэра, или идеальный план плохого Мэра

Мэр Львова Андрей Садовый. Фото из открытых источников

Напомним, именно этим решением исполнительный комитет взял на себя депутатские полномочия и в обход регламента на заседании 14 марта проголосовал за согласование принятия условий кредитного договора для поддержки деятельности коммунальных предприятий - "Львівелектротранс", "Львівавтодор", "Львівводоканал", "Львівтеплоенерго" и "Зелене місто".


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Таким образом, за период 2019 — 2023 годов А. Садовый выделил в поддержку 10 коммунальных предприятий, среди которых и вышеуказанные, более 5 млрд гривен. Указанная сумма это 35% от бюджета Львова на 2023 год, то есть финансирование жизнедеятельности города более 4 месяцев.

Возможно, коммунальные предприятия бедствуют, а работники получают мизерные зарплаты. Однако средняя зарплата в марте 2023 года работника ЛКП "Муніципальна варта" составляет более 22,5 тыс. гривен, в то же время в ЛКП "Львівавтодор" свыше 24 тыс. грн, ЛКП "Административно-техническое управление" около 26 тыс. грн.

Несмотря на такие расходы на коммунальные предприятия и достойную зарплату работников, недавно уже бывшие руководители ЛКП "Муніципальна варта" и КП "Музей народной архитектуры и быта во Львове им. Климентия Шептицкого" получили по подозрению за растрату имущества в особо крупных размерах.



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