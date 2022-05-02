Пленных украинцев пытали и унижали: омбудсмен обратилась в ООН

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Украинцы, побывавшие в плену россиян, рассказывают о пытках оккупантов по возвращении на территорию подконтрольную украинскому правительству. Об этом рассказала Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова.



Русские унижали и издевались над гражданскими пленными, вывозя их в русские тюрем. Среди освобожденных граждан немало с тяжелыми ранениями, ампутированными конечностями.

Пленникам наливали воды в обувь и держали на морозе, в результате чего у украинцев обмораживались конечности. Ведь оккупанты держали мужчин на открытой местности при минусовой температуре, заставляя лежать лицом к земле по три-четыре дня.

В российских лагерях и СИЗО №1 в Курске, где содержались украинцы, им не предоставлялась ни одна медицинская помощь, несмотря на обморожения и травмы.



Украинцам стригли волосы, допрашивали два-три раза в день, избивали и пытали. Пленных унижали, заставляя исполнять патриотические русские песни для надзирателей. Под давлением пленных заставляли подписывать документы о том, что с ними обращались.

На обмен россияне привезли грузовыми железнодорожными платформами тяжелобольных с ампутированными конечностями и пальцами ног украинских граждан.

Об ужасных условиях содержания и издевательства рассказал уволенный Владимир Хропун, волонтер "Красного Креста", которого оккупанты похитили в Козаровичах Киевской области. Сначала около 40 пленных оккупанты удерживали в подвале в деревне Димер.



Оккупанты избивали людей постоянно, применяли электрошокеры, допрашивали о позициях ВСУ. Далее пленников вывезли в Беларусь, а оттуда в Россию — в тюрьмы. Украинцев унижали, ставили на колени, избивали. По словам мужчины, пленных рядом с ним было более 70 человек, а в других помещениях еще больше. Мужчину вернули из плена еще 9 апреля.

Также известно, что на оккупированных территориях россияне вывозят жителей Купянска из Харьковской области и соседних населенных пунктов в российскую федерацию.

Людмила Денисова призвала Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека учесть и расследовать вопиющие нарушения прав пленных россиянами украинцев, к которым применялись пытки. Оккупанты, в частности, нарушают нормы международного гуманитарного права, захватывая в плен гражданских.

Портал "Комментарии" сообщал , поможет ли Путину в войне с Украиной всеобщая мобилизация россиян.

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