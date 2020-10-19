Платить или нет: что делать, если за лечение Covid-19 требуют деньги

Язык
BTC/USD
11439.23
ETH/USD
375.91
LTC/USD
47.23
USD/UAH
28.50
EUR/UAH
33.45
RUB/UAH
0.37
Виолетта Комаровская
В Минздраве призывают украинцев не молчать о случаях, когда за лечение Covid-19 врачи государственных клиник требуют деньги. Если подобное уже произошло, главный санврач Украины Виктор Ляшко советует звонить на телефоны горячей линии Национальной службы здоровья. Об этом он сообщил в интервью изданию "Радио Свобода".
Лечение коронавируса. Фото: Анна Садовникова/РИА Новости
Лечение Covid-19 на стационаре в украинских государственных клиниках — бесплатное. Препараты для пациентов закупают за бюджетные средства. Если же платить за все заставляют с собственного кошелька, главный санитарный врач советует звонить по телефону 16-77. Это горячая линия Национальной службы здоровья. В каждом из регионов ведомство имеет свои подразделения. Там и должны разобраться, почему лекарства пациенты не получают бесплатно.
К слову, в этот "ковидный пакет" также включены доплаты медикам в размере 300 процентов до зарплаты.
Ранее "Комментарии" рассказывали о том, какие регионы сейчас поражены коронавирусом сильнее всего.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости