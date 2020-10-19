Платить или нет: что делать, если за лечение Covid-19 требуют деньги

В Минздраве призывают украинцев не молчать о случаях, когда за лечение Covid-19 врачи государственных клиник требуют деньги. Если подобное уже произошло, главный санврач Украины Виктор Ляшко советует звонить на телефоны горячей линии Национальной службы здоровья. Об этом он сообщил в интервью изданию "Радио Свобода".

Лечение коронавируса. Фото: Анна Садовникова/РИА Новости

Лечение Covid-19 на стационаре в украинских государственных клиниках — бесплатное. Препараты для пациентов закупают за бюджетные средства. Если же платить за все заставляют с собственного кошелька, главный санитарный врач советует звонить по телефону 16-77. Это горячая линия Национальной службы здоровья. В каждом из регионов ведомство имеет свои подразделения. Там и должны разобраться, почему лекарства пациенты не получают бесплатно.

"Если больного госпитализировали в стационар в ту больницу, которая определена для помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, государство должно полностью покрывать это лечение. Речь идет о так называемом "ковидном пакете". На него НСЗУ заключает контракт и перечисляет больнице необходимые средства", — объяснил Ляшко.

К слову, в этот "ковидный пакет" также включены доплаты медикам в размере 300 процентов до зарплаты.

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