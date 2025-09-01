logo

BTC/USD

109227

ETH/USD

4347.72

USD/UAH

41.37

EUR/UAH

48.47

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Планы Трампа летят в пропасть: на что решили пойти Китай и Индия впервые за пять лет
commentss НОВОСТИ Все новости

Планы Трампа летят в пропасть: на что решили пойти Китай и Индия впервые за пять лет

Китай и Индия возобновят прямые авиарейсы впервые за пять лет

1 сентября 2025, 14:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Индия и Китай возобновят прямое авиасообщение после более, чем пятилетнего перерыва. Страны таким образом стремятся восстановить политические связи и наладить диалог. Об этом сообщил премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), пишет Bloomberg.

Планы Трампа летят в пропасть: на что решили пойти Китай и Индия впервые за пять лет

Си Цзиньпин и Нарендра Моди. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что это первый визит индийского лидера в Китай за семь лет. Дипломатические отношения между давними соперниками демонстрируют признаки улучшения, в частности после введения американских пошлин на индийские товары из-за продолжения закупки российской нефти.

Отмечается, что прямые пассажирские рейсы между Индией и Китаем были приостановлены после пандемии Covid-19. Сообщение так и не возобновилось после того, как дипломатические отношения между двумя странами оказались подорваны в 2020 году из-за пограничных столкновений. Путешественники из двух соседних стран сейчас используют такие хабы, как Гонконг или Сингапур.

Крупнейший индийский перевозчик IndiGo уже выразил свою готовность возобновить рейсы между двумя странами. Ожидается, что другой крупный местный перевозчик Air India также возобновит полеты по этим маршрутам.

До пандемии рейсы между странами также осуществляли китайские авиакомпании, в частности Air China, China Southern и China Eastern.

Читайте также на портале "Комментарии" — США официально уступают первое место Китаю: какую роковую ошибку допустил Трамп.

Также издание "Комментарии" сообщало – Индия сделала свой выбор: что произошло во время встречи Моди и Путина в Китае.

Ранее "Комментарии" писали — Индия сделала свой выбор: что произошло во время встречи Моди и Путина в Китае.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-08-31/modi-says-india-china-to-restart-direct-flights-as-ties-improve?srnd=homepage-europe
Теги:

Новости

Все новости