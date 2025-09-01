Индия и Китай возобновят прямое авиасообщение после более, чем пятилетнего перерыва. Страны таким образом стремятся восстановить политические связи и наладить диалог. Об этом сообщил премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), пишет Bloomberg.

Си Цзиньпин и Нарендра Моди. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что это первый визит индийского лидера в Китай за семь лет. Дипломатические отношения между давними соперниками демонстрируют признаки улучшения, в частности после введения американских пошлин на индийские товары из-за продолжения закупки российской нефти.

Отмечается, что прямые пассажирские рейсы между Индией и Китаем были приостановлены после пандемии Covid-19. Сообщение так и не возобновилось после того, как дипломатические отношения между двумя странами оказались подорваны в 2020 году из-за пограничных столкновений. Путешественники из двух соседних стран сейчас используют такие хабы, как Гонконг или Сингапур.

Крупнейший индийский перевозчик IndiGo уже выразил свою готовность возобновить рейсы между двумя странами. Ожидается, что другой крупный местный перевозчик Air India также возобновит полеты по этим маршрутам.

До пандемии рейсы между странами также осуществляли китайские авиакомпании, в частности Air China, China Southern и China Eastern.

Читайте также на портале "Комментарии" — США официально уступают первое место Китаю: какую роковую ошибку допустил Трамп.

Также издание "Комментарии" сообщало – Индия сделала свой выбор: что произошло во время встречи Моди и Путина в Китае.

Ранее "Комментарии" писали — Индия сделала свой выбор: что произошло во время встречи Моди и Путина в Китае.



