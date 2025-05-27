Планы Трампа довели КНДР до истерики: что произошло

Официальный Пхеньян раскритиковал план президента США Дональда Трампа по созданию системы противоракетной обороны "Золотой купол" — щита, призванного противостоять угрозам со стороны соперников, включая КНДР. Об этом сообщает Bloomberg.

Ким Чен Ын. Фото: из открытых источников

Центральное телеграфное агентство Кореи заявило, что программа "представляет собой сценарий ядерной войны в космосе, поддерживающий стратегию США по однополярному господству". Агентство подало информацию ссылаясь на меморандум института при Министерстве иностранных дел в Пхеньяне.

В меморандуме программа США говорится, как "вершина самодовольства, высокомерия, своевольной и произвольной практики". Также подчеркивается, что Вашингтон "настойчиво стремится милитаризировать космическое пространство, утверждая, что тот, кто доминирует в космосе, может одержать победу в будущей войне".

На прошлой неделе Дональд Трамп пообещал, что "Золотой купол" должен быть введен в эксплуатацию к концу его срока. Он заявил, что система сможет защитить США от таких угроз, как баллистические ракеты, а также гиперзвуковые и крылатые ракеты.

Как пишет Bloomberg, большая часть технологий вокруг системы остается непроверенной, особенно планы по созданию космических перехватчиков для сбивания приближающихся баллистических ракет.

Читайте также на портале "Комментарии" — Китай обеспокоен намерениями администрации США построить новейшую систему противоракетной обороны "Золотой купол". Поэтому официальный Пекин уже сейчас призывает Вашингтон отказаться от данной разработки. Официальную позицию Китая озвучила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Мао Нин.

Также издание "Комментарии" сообщало – Ким Чен Ын в ярости: что произошло с новым эсминцем КНДР.



