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План восстановления Украины: как будут восстанавливать разрушенные города

По словам Шмыгаля, в Украине будут реализовать современные архитектурные решения

5 мая 2022, 20:49
Автор:

Лиля Воробьева
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Глава украинского Правительства Денис Шмигаль рассказал международным друзьям о Плане восстановления Украины. В его основу будут заложены принципы региональности, когда страны-партнеры и корпорации помогают в восстановлении конкретного города или региона и параметричность. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию премьер-министра в социальных сетях.

План восстановления Украины: как будут восстанавливать разрушенные города

Денис Шмигаль рассказал о плане восстановления Украины (фото из открытых источников)

Денис Шмигаль рассказал о выработке конкретных параметров трансформации каждого сектора экономики в Украине. По словам главы правительства, в Украине будут реализовываться современные архитектурные решения.

"Мы будем не просто восстанавливать разрушенные здания. На их месте будем реализовывать современные архитектурные решения, в которых будут учтены принципы энергоэффективности, безбарьерности и инновационности. Разрушенные украинские города станут строительной площадкой мира, на которой архитекторы и строители смогут планировать и реализовать современные градостроительные проекты ",- отметил Денис Шмигаль.

По его словам, фокусом новой украинской экономики станут лучшие условия для бизнеса.
 "Фокусом новой украинской экономики станут экономическая свобода и лучшие условия для бизнеса и инвестиций. Мы верим, что новая Украина станет примером для всего мира, а быстрое послевоенное восстановление и экономическое процветание Украины с момента окончания войны — нашей совместной задачей вместе с международными партнерами", – отметил премьер.

Напомним, что "Комментарии" информировали о международной донорской конференции в Польше . 5 мая в Польше прошла международная донорская конференция. Для помощи Украине собрали $6,5 млрд., а Польша выделит дополнительно от себя 100 млн. евро.





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Источник: https://www.facebook.com/dshmyhal
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