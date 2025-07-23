logo

BTC/USD

118581

ETH/USD

3672.4

USD/UAH

41.77

EUR/UAH

48.87

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события План Путина провалился: почему в Индии срочно ищут замену российской нефти
commentss НОВОСТИ Все новости

План Путина провалился: почему в Индии срочно ищут замену российской нефти

Bloomberg пишет о том, что индийский миллиардер ищет замену российской нефти

23 июля 2025, 13:49
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Крупнейший нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий индийскому миллиардеру Мукешу Амбани, начал искать альтернативу российской нефти. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Bloomberg".

План Путина провалился: почему в Индии срочно ищут замену российской нефти

Российская нефть в Индии. Фото: из открытых источников

Закупочная политика индийской компании Reliance Industries оказалась под пристальным вниманием после введения ЕС новых ограничений на дизель, произведенный из российской нефти.

Согласно данным трейдеров, в конце прошлой недели Reliance приобрела нефть Murban из Абу-Даби – это редкая для нее покупка.

Обычно компания закупает более дешевые сорта, такие как российская Urals и тяжелые ближневосточные марки. Покупка Murban сразу после введения пакета санкций указывает на возможные изменения в стратегии.

По словам осведомленных источников, Reliance начала искать способы диверсификации своих закупок, чтобы сократить зависимость от России. Пока что Россия остается крупнейшим поставщиком нефти для компании в этом году.

Reliance и другие индийские переработчики оказались в числе крупнейших бенефициаров войны Москвы против Украины.

Европа отказалась от российской нефти, что привело к снижению цен на ее поставки. Индийские компании активно скупали дешевую нефть и перерабатывали ее в дизельное топливо, которое затем продавалось европейским клиентам. По данным Kpler, почти половина импорта нефти Reliance в этом году пришлась на Россию.

Около 20% всей продукции Reliance, включая дизель, экспортировалось в Европу. Теперь компания оказалась под сильным давлением нового пакета санкций ЕС, который вступит в силу 21 января следующего года.

Хотя пока рано говорить о резком отказе от российской нефти, трейдеры отмечают первые признаки поиска альтернативных поставщиков на Ближнем Востоке.

Читайте также на портале "Комментарии" — Индию поставили на растяжку: будет ли кому теперь закупать российскую нефть.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-07-23/ambani-s-reliance-in-focus-as-eu-warns-refiners-using-russia-oil
Теги:

Новости

Все новости