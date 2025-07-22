Индию поставили на растяжку: будет ли кому теперь закупать российскую нефть

После введения Евросоюзом 18-го пакета санкций большие внимание уделяется стоимости российской нефти, потолок цены на которую вновь будет снижен. Но в действительности Китаю плевать на какой бы то ни было прайс-кэп. А вот с Индией ситуация принципиально другая. Индии придется принимать непростые решения. Такое мнение в эксклюзивном интервью нашему порталу высказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Российская нефть. Фото: из открытых источников

"В 18-м пакете санкций вводится запрет на поставку в Европейский Союз нефтепродуктов, произведённых из российской нефти. То есть, это очень принципиальный момент. Ставится огромный крест на той работе, которую ведёт Индия по переработке российской нефти. 21% индийской нефтепереработки – это российская нефть, которая затем идёт на европейский рынок. С начала действия 18-го пакета санкций это сделать будет уже невозможно. Поэтому Индия, как один из крупных покупателей российской нефти, будет искать альтернативу. Вот этот момент намного более принципиален, чем прайс-кэп", – говорит Олег Пендзин.

Что касается того, насколько сильно это ударит по российских доходах, то эксперт советует подождать месяц-полтора, чтобы сделать первые выводы.

Подытоживая, Олег Пендзин отметил, что 18-ый пакет санкций против России намного серьёзнее, чем 17-ый пакет. Главное теперь, чтобы этот пакет реализовывался в полном объёме в соответствии с требованиями.

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