Индию поставили на растяжку: будет ли кому теперь закупать российскую нефть

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Кравцев Сергей
После введения Евросоюзом 18-го пакета санкций большие внимание уделяется стоимости российской нефти, потолок цены на которую вновь будет снижен. Но в действительности Китаю плевать на какой бы то ни было прайс-кэп. А вот с Индией ситуация принципиально другая. Индии придется принимать непростые решения. Такое мнение в эксклюзивном интервью нашему порталу высказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.
Российская нефть. Фото: из открытых источников
Что касается того, насколько сильно это ударит по российских доходах, то эксперт советует подождать месяц-полтора, чтобы сделать первые выводы.
Подытоживая, Олег Пендзин отметил, что 18-ый пакет санкций против России намного серьёзнее, чем 17-ый пакет. Главное теперь, чтобы этот пакет реализовывался в полном объёме в соответствии с требованиями.
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