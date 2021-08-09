Пиховшек: Медведчуку удавалось делать отношения Украины и России приемлемыми и добрососедскими



















Концепция "анти-Россия", о которой говорит в своей статье Президент РФ Владимир Путин, которая в последнее время усиленно продвигается официальным Киевом, имеет более широкий смысл, чем просто противопоставить Украину соседнему государству. Но она изначально тупиковая, так как направлена не на созидание, а на разрушение. Как, в принципе, и события вокруг председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, которым украинская власть "загнала себя в глухой угол". Такой позицией в эфире авторской программы "Хронология недели" на телеканале "Перший незалежний" поделился журналист Вячеслав Пиховшек.

Вячеслав Пиховшек - фото из открытых источников

Телеведущий подчеркнул, что политические проекты, основанные на негативной окраске изначально обречены на провал.

"Эта концепция не только анти-Россия, это концепция анти-Польша, анти-Венгрия, это, в последние годы, концепция анти-Белоруссия. Чисто теоретически, можно себе представить, что делают что-то новое – не существовавшую долгое время украинскую будущность, которая должна противопоставить себя чему-то. Но дело в том, что это "анти" не несет в себе никакого позитивного смысла. Хорошо, вы не такие. Вы – анти-поляки, анти-венгры, анти-румыны, анти-белорусы и вы анти-русские. А кто вы на самом деле? С позиции "анти" ничего не строится. Это негативистские отношения, которые не несут в себе положительного смысла. Это абсолютно тупиковый путь", – считает Вячеслав Пиховшек.

Кроме насаждения теории противопоставления, по мнению журналиста, идентичность миллионов украинцев искусственно ломается и приводится в соответствие линии действующей власти.

"Нам в нашу идентичность навязывают чуждых нам героев, чуждое нам понимание истории, у нас свое понимание. Нам предлагают считаться с этим, как с обязательным. То же самое: не хочешь работать с украинским языком – выезжай из Украины. Нет, это нарушает Конституцию", – подчеркнул телеведущий.

Пиховшек сделал акцент на том, что профессионализм и мудрость политика заключается в умении не разрушать отношения с соседями, строить их и делать взаимовыгодными, что прекрасно получалось у Виктора Медведчука.

"Медведчук прав, раз Украина решила, что имеет право не считаться с интересами Москвы, то и Москва не будет считаться с интересами Киева. Это же нормально. Но надо уметь и быть достаточно умными политиками, какими являются Кучма и Медведчук, которые умели сгладить, сделать синергию отношений Украины и России, умели устроить приемлемые добрососедские отношения. То, что не происходило во времена Порошенко, и не происходит теперь", – отметил журналист.

В заключение Вячеслав Пиховшек констатировал, что происходящее в последние годы в Украине – это откат назад. Так как нарушаются первоочередные права человека, гарантированные Конституцией. Это и свобода слова, которая в Украине регулируется американскими партнерами и действующей властью, и свобода вероисповедания, которая попирается отношением к Украинской православной церкви.





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