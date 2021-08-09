Пиховшек: Медведчуку удавалось делать отношения Украины и России приемлемыми и добрососедскими

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Станислав Молчанов
Концепция "анти-Россия", о которой говорит в своей статье Президент РФ Владимир Путин, которая в последнее время усиленно продвигается официальным Киевом, имеет более широкий смысл, чем просто противопоставить Украину соседнему государству. Но она изначально тупиковая, так как направлена не на созидание, а на разрушение. Как, в принципе, и события вокруг председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, которым украинская власть "загнала себя в глухой угол". Такой позицией в эфире авторской программы "Хронология недели" на телеканале "Перший незалежний" поделился журналист Вячеслав Пиховшек.
Вячеслав Пиховшек - фото из открытых источников
Телеведущий подчеркнул, что политические проекты, основанные на негативной окраске изначально обречены на провал.
Кроме насаждения теории противопоставления, по мнению журналиста, идентичность миллионов украинцев искусственно ломается и приводится в соответствие линии действующей власти.
Пиховшек сделал акцент на том, что профессионализм и мудрость политика заключается в умении не разрушать отношения с соседями, строить их и делать взаимовыгодными, что прекрасно получалось у Виктора Медведчука.
В заключение Вячеслав Пиховшек констатировал, что происходящее в последние годы в Украине – это откат назад. Так как нарушаются первоочередные права человека, гарантированные Конституцией. Это и свобода слова, которая в Украине регулируется американскими партнерами и действующей властью, и свобода вероисповедания, которая попирается отношением к Украинской православной церкви.
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