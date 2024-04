Певица впервые вошла в список самых богатых людей мира: кто она

В недавно обновлённом рейтинге мировых миллиардеров, опубликованном изданием Forbes, произошло знаковое событие в музыкальной индустрии. Американская певица Тейлор Свифт впервые вошла в список самых богатых людей планеты, заняв 14-е место с состоянием в 1,1 миллиарда долларов. Это событие не только подтверждает статус Свифт как мегазвезды мирового уровня, но и отмечает её как первую певицу, достигшую миллиардного состояния исключительно благодаря своему таланту к написанию и исполнению песен.

Состояние Тейлор Свифт превысило миллиард долларов

Её путь к вершинам мировых чартов и финансовой независимости был усеян релизами хитовых альбомов, привлекающих миллионы поклонников по всему миру. Альбом "1989" заслужил особое внимание, став не только одним из самых продаваемых альбомов года, но и самой популярной виниловой пластинкой 2023 года, что подчёркивает влияние Свифт на возрождение интереса к винилу.

Награды и признание также не заставили себя ждать. Статус "мегазвезды" был подкреплён четырьмя статуэтками "Грэмми" за лучший альбом года, что является рекордом среди исполнительниц. В прошлом году журнал "Time" присвоил ей титул "Человек года", а Forbes включил в список самых влиятельных женщин мира. К тому же, Свифт установила рекорд, получив крупнейшее в истории роялти от музыкальной платформы Spotify, размером в 100 млн долларов.

Тейлор Свифт, без сомнения, стала символом успеха в современном мире музыки. Её хиты, такие как "Shake It Off", "Blank Space", "Bad Blood", "Wildest Dreams", и "Look What You Made Me Do", не только завоевали любовь миллионов, но и подтвердили её мастерство в создании музыки, способной затрагивать самые разные струны души слушателей.

Напомним, что в мировом рейтинге миллиардеров от Forbes 785 место занял самый богатый украинец, владелец ДТЭК и совладелец "Метинвест" Ринат Ахметов. Его состояние оценивается в 4 миллиарда долларов. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Forbes.