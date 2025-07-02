Петиция украинской модели OnlyFans к Зеленскому насобирала необходимое количество голосов

Модель платформы OnlyFans Светлана Дворникова призывает власти Украины декриминализировать производство контента для взрослых. Ее петиция к президенту Владимиру Зеленскому собрала необходимые 25 тысяч голосов всего за несколько дней и теперь документ должен рассмотреть глава государства.

Петиция модели OnlyFans собрала 25 тысяч подписей. Фото из открытых источников

27 июня Светлана Дворникова опубликовала петицию №22/248984-эп, в которой отмечает, что правоохранители не только тратят ресурсы на "контрольные закупки" интимного контента, но и давят на моделей из-за уголовных статей, в том числе 301 Уголовного кодекса Украины.

Она утверждает, что лично стала объектом уголовного преследования, несмотря на то, что уплатила более 40 миллионов гривен налогов за пять лет работы.

"Однако вместо благодарности за эти деньги государство возбудило против меня уголовное дело по статье 301, а правоохранители намекали, что за определенную сумму дело может исчезнуть. Я не одна такая. Это наша реальность – к моделям OnlyFans", — заявляет Дворникова.

Она призывает президента поддержать законопроект №12191, предусматривающий декриминализацию порнографии в Украине. В петиции модель подчеркивает, что ее работа это добровольное взаимодействие между совершеннолетними людьми, без жертв и насилия, а статья 301 используется как инструмент давления и коррупции.

Дворникова также напомнила, что OnlyFans в качестве платформы платит в бюджет Украины более миллиона гривен ежегодно. Кроме того, по ее словам, 350 украинских моделей задекларировали почти 305,4 млн гривен доходов и уплатили 59 млн гривен налогов в бюджет.

По состоянию на 2 июля петиция Дворниковой по поводу декриминализации порно в Украине собрала необходимые 25 тысяч голосов. Теперь президент Зеленский должен его официально рассмотреть.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как киевские стражи порядка 19 раз покупали порноконтент у модели OnlyFans, чтобы осудить ее.

Также "Комментарии" писали о том, каково отношение украинцев к декриминализации порно в Украине.