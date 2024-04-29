Пессимистический прогноз: почему так мало украинцев от 18 до 30 лет

Количество 18-30-летних мужчин сейчас действительно малочисленно в Украине . Об этом в портале ТСН сообщил Александр Гладун, заместитель директора по научной работе Института демографии и проблем качества жизни НАНУ.

Рождаемость в Украине (фото из открытых источников)

"В 2001 году в Украине была самая низкая рождаемость, а лет 5 до того и столько же после она тоже не была высокой. Соответственно, этим людям сейчас 18-28 лет и этот контингент украинцев относительно невелик", — объяснил ученый.

Александр Гладун продолжил, что, как утверждает статистика, в 2001 году в Украине 100 женщин рожало 108 детей (и это очень малый показатель). Для того, отметил демограф, чтобы не сокращалось количество населения за счет природных факторов – должно быть, чтобы на 100 женщин приходилось 220 родившихся детей.

"Соответственно, если рождаемость низкая, то контингент, как мужчин, так и женщин, родившихся в тот период, будет значительно меньше. Это, конечно, отражается на половозрастной пирамиде", — отметил эксперт.

Томк, утверждает ученый, уже в ближайшие годы украинцам следует ожидать негативных последствий выше озвученных факторов. Также, продолжил Александр Гладун, на демографическую ситуацию оказывает негативное влияние украинско-российская война, что стало причиной огромной миграции населения как внутри страны, так и с выездом за границу.

"Если учесть, что у нас примерно 3-4 миллиона женщин с детьми выехали за пределы Украины, спасаясь от войны, то в будущем тоже стоит ожидать меньшую рождаемость. И последствия этой демографической волны через 20-30 лет будут очень ощутимы, если не критическими", — завершил ученый.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что украинцы назвали изменения, которые увеличат рождаемость в Украине