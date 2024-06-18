Первый участник, не участвовавший в Саммите мира, присоединился к общему коммюнике

16 июня в Швейцарии завершился Саммит мира по Украине по итогам которого большинство стран-участников международного мероприятия подписали общий документ. К подписантам также добавилась организация, которая не участвовала в мирном саммите – Вселенский патриархат.



Вселенский патриархат присоединился к совместному заявлению Саммита мира. Фото из открытых источников

На Саммите мира приняли участие около 100 стран и международных организаций, из которых более 80 подписали итоговый документ мирной конференции. К документу могут присоединиться и другие страны или организации, которые не участвовали в Саммите мира, однако разделяют направления, которые были рассмотрены в отношении войны в Украине.

Таким образом, к списку стран присоединился Вселенский патриархат, занимающий 1-е место в диптихе автокефальных церквей.

Общее коммюнике указывает на общее видение трех пунктов, которые обсуждались на Саммите мира:

— Безопасное использование ядерной энергетики, запрещение использования ядерного оружия и возвращение ЗАЭС под контроль Украины;

— Продовольственная безопасность, свободное судоходство и доступ к украинским портам в Черном и Азовском море;

— Обмен пленными и возвращение украинских детей, похищенных Россией.

Несмотря на то, что на Саммите мира приняли участие 93 страны, коммюнике подписали 80, а впоследствии еще три страны отозвали свою подпись.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Индия объяснила, почему приехала на Саммит мира, но не подписала совместное заявление по его итогам.

Также "Комментарии" писали, что Россия взбешена через два слова, которые прозвучали на Саммите мира в Швейцарии.



