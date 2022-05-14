Первый контакт за последние 3 месяца: о чем говорит разговор Остина и Шойгу – какие будут последствия

В пятницу, 13 мая, министр обороны Ллойд Остин впервые с 18 февраля провел разговор с министром обороны России Сергеем Шойгу. Глава Пентагона призвал к "немедленному прекращению огня в Украине и отметил важность сохранения линий связи". О чём говорит подобная беседа после трехмесячного перерыва? Каким могут быть последствия данного разговора? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Остин и Шойгу. Фото: из открытых источников

Штатам важно было понять, остались ли в высшем военном руководстве России адекватно мыслящие люди

Глава правления неправительственной организации "Майдан закордонних справ", член политсовета парии "Сила и Честь" Олег Белоколос рассуждает так:

"Похоже, основной целью такого разговора со стороны США было – проверить адекватность российского руководства Минобороны. Со стороны РФ звучат в последнее время угрожающие заявления даже в ракурсе применения ядерного оружия. И, очевидно, Штатам важно было понять, остались ли в высшем военном руководстве России адекватно мыслящие люди, понимающие, что ядерная война – это гибель всего человечества. Не накрыло ли их там всех какой-то политической истерикой на фоне тотальных провалов российской внешней политики. Есть определенные протоколы касательно предотвращения инцидентов между военными, которые могут вылиться в фазу Третьей мировой войны. Которой никто из нормальных людей не хочет (кроме тех неадекватов, кто мыслит категориями "весь мир – в ядерный пепел", "мы как мученики попадём в рай, а они просто сдохнут" и так далее)".

По мнению эксперта, никаких последствий в плане смены политики США ожидать не стоит. Продолжится курс на сдерживание РФ.

"Очередным подтверждением является ротация американских военных (10,5 тысяч) в Европе. Об этом говорил пресс-секретарь Пентагона. Общая же группировка стран НАТО, направленная на сдерживание России, составляет в данный момент около 100 тысяч военного персонала", – отмечает Олег Белоколос.

Что касается России, там, по словам эксперта, также не видно никаких перемен в военно-политическом ракурсе. Скорее – звучат еще более истеричные заявления в свете намерений Финляндии и Швеции вступить в НАТО.

"Градус антинатовской, антизападной риторики повышен до предела. Что объяснимо – ведь виден полный провал российской внешней политики. И это понятно всем здравомыслящим людям. Геополитическая ситуация вокруг РФ на порядок хуже, нежели была до начала полномасштабной агрессии против Украины. В стране-агрессоре накапливаются серьезные проблемы. Но нынешний российский режим, похоже, не собирается сворачивать с избранного им пути конфронтации. Пути, который самих россиян ведет в бездну", – резюмирует Олег Белоколос.

Созвон чиновников стоит рассматривать как дежурный

Эксперт Украинского института политики Ева Антоненко считает ключевым в данных переговорах – что они состоялись именно по инициативе американской стороны.

"Ранее сообщалось, что после начала войны американские чиновники из Пентагона неоднократно пытались связаться с российскими коллегами, однако те не шли на контакт, – отмечает эксперт. – Заявления обеих сторон по итогам разговоров довольно скупы: в США говорят, что призывали к прекращению огня, в РФ – что обсуждали вопросы международной безопасности, включая ситуацию в Украине".

Учитывая такие заявления, созвон чиновников скорее стоит рассматривать как дежурный, считает Ева Антоненко. По ее мнению, вряд ли в его рамках за кулисами говорили о чем-то, что действительно может повлиять как на военно-политическую ситуацию вокруг Украины, так и на вопросы мировой безопасности в целом. Особенно беря во внимание принципиальную позицию сторон: США продолжают оказывать Украине беспрецедентную военную поддержку и требуют от России прекращения огня, РФ не стремится сесть за стол переговоров и отказаться от ведения войны в Украине.

"При этом согласие российской стороны на общение может рассматриваться как таковое, которое открывает перспективы диалога между странами в данном направлении, – акцентирует эксперт. – Обе страны имеют свои интересы и на территории Украины, и в сфере глобальной безопасности, которые могут обсуждаться в дальнейшем напрямую через министерства обороны, в обход громких политических заявлений".

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