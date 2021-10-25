Первый капремонт за 60 лет: в Укравтодоре показали как отремонтировали дорогу

Впервые за 60 лет на этом участке дороги настелили новый асфальт. Об этом сообщают в пресс-службе Укравтодора в Facebook.

Ремонт дороги Полтава-Красноград, фото Укравтодора

Речь идет о капитальном ремонте дорожного полотна на трассе Р-11 Полтава — Красноград. Сейчас отремонтировано семь километров дороги в пределах города Карловка и вне города.

На дороге уже настелили щебеночно-мастичный асфальтобетон и укрепили основание дороги. Толщина асфальта достигает 35 сантиметров. Сейчас продолжаются работы по асфальтированию съездов с дороги в черте города. После чего начнут наносить разметку и устанавливать дорожные знаки.

На 25 километрах этой дороги за городом проводят текущий ремонт. Там уже настелено щебеночно-мастичный асфальтобетон на старое покрытие.



"Дорога Р-11 Полтава — Красноград построена в период с 1958-1961 годов. С тех пор никаких масштабных ремонтов на ней не проводилось. Работы выполняет компания "РДС". Всего к концу 2021 на Полтавщине будет построено и отремонтировано 212 км государственных дорог ", — говорится в сообщении.

Как сообщал портал "Комментарии", новые правила дорожного движения устанавливают минимальное значение скорости движения автомобиля на различных полосах движения. Также в правила внесены понятия "велосипедной полосы", "велосипедного переезда", "выезда велосипедистов", "дороги со встречным велосипедной полосой".

Также мы писали, что с 28 сентября начали работать дополнительные двадцать комплексов автофиксации нарушений водителями правил дорожного движения в четырех областях. Однако 158 камер — это не предел, ведь их продолжают устанавливать на дорогах Украины, говорят в патрульной полиции.

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