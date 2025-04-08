Первые очные переговоры с США по договору о недрах: стала известна дата

Украинская делегация в составе заместителей министров экономики и юстиции посетит США 11-12 апреля для технических консультаций с администрацией президента Дональда Трампа по соглашению о полезных ископаемых. Как передает портал "Комментарии", такую информацию сообщило информагентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Соглашение об ископаемых из США. Фото: из открытых источников

Правительство также назначило международную юридическую фирму для участия в процессе переговоров.

Министерство иностранных дел Украины подтвердило, что такой визит должен состояться, но воздержалось от того, чтобы предоставить какие-либо подробности. Остальные источники Bloomberg говорили на условиях анонимности.

Запланированная поездка украинской делегации станет первыми очными переговорами по проекту соглашения, направленному американцами. В конце марта состоялись первые онлайн-консультации.

Официальный Вашингтон предлагает Украине отдавать половину будущих доходов от значительной части своей экономики в качестве компенсации за помощь, оказанную предыдущей администрацией Байдена. В свою очередь украинское правительство не соглашается признавать эту помощь, как долг и хочет найти поддержку у власти США на готовность увеличить американские инвестиции в обмен на распределение прибыли. В Киеве переживают, что чрезмерные привилегии для США могут усложнить вступление Украины в Евросоюз.

Читайте также на портале "Комментарии" — несмотря на спорность многих моментов в соглашении с США о полезных ископаемых стоит понимать, что после восстановления стабильности у Украины появится возможность изменить глобальную цепочку поставок важнейших минералов. Даже при доле всего в 50% Украина сможет финансировать внутреннюю инфраструктуру, рост промышленности, создание рабочих мест и восстановление экономики. К такому выводу пришли аналитики издания "The Independent".