В The Independent ответили, выгодна ли Украине сделка с США по полезным ископаемым

Несмотря на спорность многих моментов в соглашении с США о полезных ископаемых стоит понимать, что после восстановления стабильности у Украины появится возможность изменить глобальную цепочку поставок важнейших минералов. Даже при доле всего в 50% Украина сможет финансировать внутреннюю инфраструктуру, рост промышленности, создание рабочих мест и восстановление экономики. К такому выводу пришли аналитики издания "The Independent".

Соглашение о полезных ископаемых. Фото из открытых источников

Автору публикации отмечают, полезные ископаемые Украины заняли центральное место в мировой геополитике, а американский лидер Дональд Трамп стремится заключить сделку с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы получить доступ к ним. Глава Белого дома постоянно намекает на то, что именно соглашение по украинским недрам поможет добиться завершения войны.

В "The Independent" подчеркивают, с развитием современной промышленности полезные ископаемые становятся все важнее. Сделка с Украиной является не просто прихотью Трампа, а тщательно спланированным соглашением американского лидера, который пойдет на пользу экономике США.

Читайте также на портале "Комментарии" — между Украиной и США продолжаются переговоры по соглашению о полезных ископаемых. В марте администрация Трампа направила новый вариант договора, который в Верховной Раде назвали "ужасом". Директор Центра оборонных стратегий Александр Хара объяснил, на какие условия США могла бы пойти Украина по соглашению о полезных ископаемых.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Украине до сих пор возникают споры относительно подписания с США соглашения о полезных ископаемых. Причина этих споров кроется в том, что оно не нравится людям, которые могут распоряжаться бюджетом в Украине, а также олигархам. Об этом в интервью скандальному тележурналисту Такеру Карлсону заявил министр финансов США Скотт Бессент.



