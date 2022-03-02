Первые 2-3 дня войны в Украине стали переломными: почему Путина охватило отчаянье

Украинцы почти неделю продолжают давать отпор российской агрессии. Наши города страдают от обстрелов, погибло, согласно данным ГосЧС, более 2 тысяч мирных граждан. Но мы не сдаемся, уничтожая оккупанта всеми возможными способами. И Запад, видя мужество Украины, всё более ужесточает санкции против РФ, одновременно увеличивая помощь нашей стране. У издания "Комментарии" свой – информационный фронт. И мы продолжаем вместе с экспертами анализировать происходящее.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Планы Путина сломаны, несмотря на определенное продвижение войск

Директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова Владимир Дубовик уверен:

"Всё зависит от упорства нашего народа, наших войск. Думаю, если бы в первые несколько дней Россия добилась поставленных целей (взяла крупные города, включая Киев, уничтожила украинскую власть), Запад не смог бы нам помочь так, как помогает сейчас. И не смог бы так давить на РФ. А сейчас война идет почти неделю. Планы Путина сломаны, несмотря на определенное продвижение войск. Соответственно, это повышает стремление цивилизованного мира помочь Украине. Они понимают, что могут своим вкладом помочь нам переломить ход военных действий".

По словам эксперта, так всегда бывает, когда присматриваешься к чужой войне и думаешь: если сторона, которая тебе ближе, легко сдается – зачем же помогать? А если она не сдается, демонстрирует чудеса героизма, как сейчас Украина, то хочется поддержать. Хочется повысить шансы выстоять.

"Что мы и видим сейчас. Поставки оружия не просто продолжаются, а увеличиваются. Нам обещали помочь самолетами. Надеемся также на средства противовоздушной, противотанковой обороны, на многое другое. Некоторые говорили – зачем нам столько "Джавелинов"? Теперь мы понимаем, что "Джавелинов" лишних не бывает", – подчеркивает Владимир Дубовик.

Даже без ядерной войны, которая уничтожит всех, Россия сейчас уничтожается санкциями, введенными из-за вторжения в Украину

Политолог Дмитрий Воронков, комментируя действия России, делает вывод: модель собирания земель, создания некого аналога СССР – действительно, была у Путина.

"В орбиту явно входили Беларусь и Украина. В связи с тем, что в Украине ярко проявил себя прозападный вектор, Путин решился в 2014-м на аннексию Крыма и захват части Донбасса. Но этим лишь усилил евроинтеграционные, евроатлантические настроения украинцев. И тогда Путин, уже в 2022-м, решился на открытое вторжение. По аналогии с Гитлером, с которым его всё чаще сравнивают, надеялся на блицкриг. По аналогии с ним же – просчитался, – отмечает эксперт. – Наша армия и власть не разбежались, наша нация сплотилась – и дает мощнейший отпор. Путин уже сломал об Украину зубы. По сути, мы уже победили. Путин никогда не сможет завоевать такую Украину. И он уже бегает и просит помощи то у Беларуси, то у других членов ОДКБ. То есть, нанесен удар не только по его зубам, но и по самолюбию. Отсюда – геноцид украинцев в виде обстрела мирных городов ракетами и авианалетов на них".

Еще один важный вывод, по мнению Дмитрия Воронкова, заключатся в том, что сам того не желая, Путин, повысил нашу геополитическую субъектность.

"По сути, мы своим противостоянием агрессии консолидировали Запад вокруг Украины. И получаем более явные перспективы евроинтеграции. То есть, всё получается в точности наоборот от того, что хотел бы Путин. Более того – если события будут развиваться успешным для нас образом в военном плане (а мы сделаем всё, чтобы так и было), есть перспектива куда быстрее вернуть временно оккупированные территории, нежели до российского вторжения", – прогнозирует политолог.

Он обращает внимание, что определенные политики Запада призывают НАТО вмешаться в ситуацию уже не только поставками украинцам вооружения, но и своими военными.

"То есть, в каком-то смысле, Украина своим сопротивления российской агрессии подбодрила Запад. И не исключено, что мы увидим некую "третью армию" в помощь. Уже известно, что к нам готовы ехать добровольцы, легионеры и так далее", – отмечает эксперт.

Дмитрий Воронков резюмирует:

"Путин, похоже, понимает, что проигрывает. И переговоры в последний день февраля – это была более инициатива России. При этом, вместо капитуляции Украины, как ожидал Путин, наша страна сама выдвигает условия для встречи. И сама выдвигает жесткие условия мира, не принимая бредовые российские ультиматумы о "признании Крыма российским", "денацификации и демилитаризации Украины" и так далее. Также показательно, что Путин уже пугает ядерным оружием. Это – отчаянье. Что еще больше убедило Запад в неадекватности российской власти. Мне кажется, что использовать ядерное оружие Путину не позволит его же окружение. И как бы его не ликвидировали свои же… Ведь даже без ядерной войны, которая уничтожит всех, Россия сейчас уничтожается санкциями, введенными из-за вторжения в Украину. И эффект этих санкций будет нарастать с каждым днем. Ну, а нам надо давать жесткий отпор на всех фронтах, включая дипломатический. Понимая, что с каждым днем Россия слабеет, а наша победа – всё ближе".

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