Перстень с одним из древнейших изображений Христа обнаружили в Израиле

Израильские археологи обнаружили на месте останков затонувшего корабля золотое кольцо римской эпохи с раннехристианским изображением Иисуса. Кольцо украшено зеленым драгоценным камнем, на котором вырезана фигура мальчика-пастуха, несущего на плечах овцу. Кольцо нашли среди остальных артефактов, обнаруженных при исследовании кораблей, потерпевших крушение неподалеку от древнего порта Кесария. Кесария была домом для одной из первых христианских общин и согласно Новому Завету, именно там апостол Петр крестил римского центуриона Корнилия.

Перстень - фото из открытых источников

Фигура, вероятно, символизирует Иисуса Христа, который в Евангелии называет себя "Добрым пастырем". Среди останков затонувших кораблей археологи нашли статуэтки римской эпохи в виде орла и театрального актера в комической маске, бронзовые колокола, предназначенные для защиты от злых духов, сотни серебряных и бронзовых римских монет середины III века и великое сокровище серебряных монет начала XIV.

Напомним, управление США по патентам и торговым маркам (USPTO) рассекретило очередную патентную заявку Microsoft на разработку в сфере носимой электроники. В документе, направленном в ведомство ещё в сентябре 2014 года, речь идёт об "умном" кольце (Smart Ring), сообщает "3Dnews". Такой перстень, по задумке редмондского гиганта, пользователи смогут применять для взаимодействия с различными электронными устройствами. Смарт-кольцо может стать альтернативой компьютерной мыши. Благодаря набору интегрированных датчиков перстень сможет отслеживать перемещение пальца пользователя по поверхности стола и регистрировать постукивания. Данные посредством беспроводной связи будут передаваться на ПК и преобразовываться в управляющие команды.

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