logo

BTC/USD

51161.62

ETH/USD

4098.77

LTC/USD

164.40

USD/UAH

27.35

EUR/UAH

31.00

RUB/UAH

0.39

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Перстень с одним из древнейших изображений Христа обнаружили в Израиле
commentss НОВОСТИ Все новости

Перстень с одним из древнейших изображений Христа обнаружили в Израиле

Фигура, вероятно, символизирует Иисуса Христа, который в Евангелии называет себя "Добрым пастырем"

сегодня, 02:35
Автор:

Ольга Чародий
Поделитесь публикацией:

Израильские археологи обнаружили на месте останков затонувшего корабля золотое кольцо римской эпохи с раннехристианским изображением Иисуса. Кольцо украшено зеленым драгоценным камнем, на котором вырезана фигура мальчика-пастуха, несущего на плечах овцу. Кольцо нашли среди остальных артефактов, обнаруженных при исследовании кораблей, потерпевших крушение неподалеку от древнего порта Кесария. Кесария была домом для одной из первых христианских общин и согласно Новому Завету, именно там апостол Петр крестил римского центуриона Корнилия.

Перстень с одним из древнейших изображений Христа обнаружили в Израиле

Перстень - фото из открытых источников

Фигура, вероятно, символизирует Иисуса Христа, который в Евангелии называет себя "Добрым пастырем". Среди останков затонувших кораблей археологи нашли статуэтки римской эпохи в виде орла и театрального актера в комической маске, бронзовые колокола, предназначенные для защиты от злых духов, сотни серебряных и бронзовых римских монет середины III века и великое сокровище серебряных монет начала XIV. 

Напомним, управление США по патентам и торговым маркам (USPTO) рассекретило очередную патентную заявку Microsoft на разработку в сфере носимой электроники. В документе, направленном в ведомство ещё в сентябре 2014 года, речь идёт об "умном" кольце (Smart Ring), сообщает "3Dnews". Такой перстень, по задумке редмондского гиганта, пользователи смогут применять для взаимодействия с различными электронными устройствами. Смарт-кольцо может стать альтернативой компьютерной мыши. Благодаря набору интегрированных датчиков перстень сможет отслеживать перемещение пальца пользователя по поверхности стола и регистрировать постукивания. Данные посредством беспроводной связи будут передаваться на ПК и преобразовываться в управляющие команды.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://bykvu.com/ua/bukvy/kiltse-z-odnym-iz-naidavnishykh-zobrazhen-khrysta-vyiavyly-v-izraili/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!