Переворот в Боливии: военные вывели технику под дворец пророссийского президента

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Кравцев Сергей
В Боливии некоторые армейские подразделения вывели бронетехнику на центральную площадь Мурильо в городе Ла-Пас, где расположена резиденция главы государства. Президент Луис Арсе, который публично выступает за демократический ценности, но поддерживает Китай и РФ, осудил такую "нерегулярную мобилизацию", а представители власти считают это попыткой госпереворота. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".
Попытка переворота в Боливии. Фото: из открытых источников
В сети в среду появились кадры, на которых видны вооруженные солдаты на центральной площади Мурильо. Также сообщают о тяжелой технике, в частности танках, накапливающихся перед дворцом президента.
Также позже бронированная машина протаранила вход в резиденцию главы государства, а за ней вошли солдаты, что вызвало среди представителей власти опасения военного переворота.
Бывший лидер Боливии Эво Моралес обвинил высокопоставленного генерала в организации государственного переворота.
Между тем генерал Хуан Хосе Зунига заявил местной телестанции, что три начальника Вооруженных сил пришли, чтобы "выразить нашу обеспокоенность".
Моралес, ранее имевший конфликт с президентом Арсе, объявил о национальной мобилизации своих сторонников в поддержку демократии.
Он обвинил Зунигу в стремлении организовать государственный переворот и объявил о всеобщей остановке работы, включая призыв к блокированию дорог.
Позже президент Арсе заявил, что будет твердо стоять на защите законной власти, и объявил о назначении нового командующего армией, который приказал войскам отступить, пишет Associated Press.
На фоне акции сторонников президента, которые размахивали флагами Боливии и аплодировали на центральной площади, солдаты отступили.
Новоназначенный главнокомандующий армией Хосе Уилсон Санчес заявил, что приказал "всем мобилизованным вернуться в свои части". Он добавил, что никто не хочет действий, которые можно наблюдать на улицах.
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Донбас
сегодня, 06:58
Після затримання і відправлення на ВЛК, Володимир Остапчук усім казав, що воювати мають усі. Та після прибуття до ТЦК «рєшил вопрос». Виявляється, зв'язки у ВР вирішують питання мобілізації на раз-два. Прибувши у ТЦК, Остапчук зробив один дзвінок і йому дали відстрочку на місяць. Кумувство і зв'язки в Україні, нажаль, ніхто не відміняв. У влади бандерівськая банда. От уся сутність бандерівців - мерзотні, цинічні тварюки. Доки не почнемо їх мичити, життя нормального нам не буде.