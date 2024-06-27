Переворот в Боливии: военные вывели технику под дворец пророссийского президента

В Боливии некоторые армейские подразделения вывели бронетехнику на центральную площадь Мурильо в городе Ла-Пас, где расположена резиденция главы государства. Президент Луис Арсе, который публично выступает за демократический ценности, но поддерживает Китай и РФ, осудил такую "нерегулярную мобилизацию", а представители власти считают это попыткой госпереворота. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".

Попытка переворота в Боливии. Фото: из открытых источников

В сети в среду появились кадры, на которых видны вооруженные солдаты на центральной площади Мурильо. Также сообщают о тяжелой технике, в частности танках, накапливающихся перед дворцом президента.

Также позже бронированная машина протаранила вход в резиденцию главы государства, а за ней вошли солдаты, что вызвало среди представителей власти опасения военного переворота.

Бывший лидер Боливии Эво Моралес обвинил высокопоставленного генерала в организации государственного переворота.

Между тем генерал Хуан Хосе Зунига заявил местной телестанции, что три начальника Вооруженных сил пришли, чтобы "выразить нашу обеспокоенность".

"Будет новый кабинет министров, безусловно, все изменится, но наша страна не может больше так продолжать", — сказал генерал.

Моралес, ранее имевший конфликт с президентом Арсе, объявил о национальной мобилизации своих сторонников в поддержку демократии.

Он обвинил Зунигу в стремлении организовать государственный переворот и объявил о всеобщей остановке работы, включая призыв к блокированию дорог.

"Мы не позволим вооруженным силам нарушать демократию и запугивать людей", — заявил он.

Позже президент Арсе заявил, что будет твердо стоять на защите законной власти, и объявил о назначении нового командующего армией, который приказал войскам отступить, пишет Associated Press.

На фоне акции сторонников президента, которые размахивали флагами Боливии и аплодировали на центральной площади, солдаты отступили.

Новоназначенный главнокомандующий армией Хосе Уилсон Санчес заявил, что приказал "всем мобилизованным вернуться в свои части". Он добавил, что никто не хочет действий, которые можно наблюдать на улицах.

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