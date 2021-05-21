Переработка мусора, чистые воздух и вода: новая Экостратегия Киева

Жителям столицы стоит приготовиться к позитивным изменениям. По крайней мере, именно такие обещают положения Экологической стратегии Киева, рассчитанной на продолжительность до 2030 года, о чем сообщают "Вести".

Экостратегия Киева предусматривает очищение воздуха в столице. Фото из открытых источников

По информации инициатора проекта Константина Ялового, документом предусмотрено наличие нового стандарта питьевой воды, увеличения энергосбережения (на 25%), расширение общей площади зеленых зон до более 7 тысяч гектаров, а также переработка половины всех имеющихся отходов. Активист отмечает, что Стратегия разрабатывалась и самими киевлянами тоже — при посильной помощи экспертов и общественного сектора.

Яловой утверждает, что главное внимание будет уделяться сразу четырем направлениям. Это чистый воздух и чистая энергия, чистая вода, круговое управление отходами, а также зеленые зоны и биоразнообразие.

"Чтобы сделать киевскую воду пригодной для потребления и защитить экосистему Днепра, мы предлагаем усилить контроль за качеством воды, в том числе внедрив новые стандарты ее оценки. Модернизация инфраструктуры водоснабжения и водоотвода — одна из целей, которая поможет подавать чистую воду в каждую квартиру. Стратегия предполагает противодействие нарушениям экологического законодательства: прекращение любого строительства вблизи воды, остановка нелегального бурения и использования подземных вод, запрет продажи бытовой химии с фосфатами, из-за которых "цветет" Днепр", — рассказал Константин Яловой.

Активист отметил, что отдельное внимание уделят очистке воздухе — для этого планируют обустроить современную систему мониторинга.



"Киевляне онлайн смогут следить за столичным воздухом и избегать мест, где концентрация вредных веществ особенно высока. Также Экостратегия требует реконструкции Дарницкой ТЭЦ-4 и отказа от использования угля в энергетике. Благодаря термомодернизации жилого и нежилого фонда наши дома будут потреблять на 25% меньше энергии. А программа создания инфраструктуры возле дома снизит потребность в использовании автомобильного транспорта. В качестве альтернативы предлагаем развивать электротранспорт: создавать сеть зарядных станций для электромобилей, обновлять подвижной состав общественного транспорта на более энергоэффективный. В том числе вводить в эксплуатацию троллейбусы с автономным ходом и электробусы", — очертил Константин Яловой планы Экостратегии по улучшению качества воздуха.

По словам активиста, принятый документ также акцентирует внимание на расширении площади зеленых зон и заповедных территорий.



"Задействуем онлайн-мониторинг зеленых насаждений с применением современных технологий и геоинформационных систем. А площадь зеленых зон до 2030 года достигнет более 7 тыс. гектаров. Кроме того, 30 тыс. гектаров получат статус заповедных территорий", — заявил Константин Яловой.

Как уверяет инициатор разработки Экостратегии столицы, одним из приоритетом будет и решение мусорной проблемы.

"Планируем инвентаризировать источники и места накопления опасных отходов, создать систему контроля за их перемещением, увеличить технические мощности для переработки. Система управления отходами базируется на предотвращении их накопления, повторном использовании и переработке. Мы хотим покончить с практикой бездумного захоронения отходов на переполненных мусорных полигонах. Их надо перерабатывать, использовать в качестве сырья или трансформировать в энергию, которая пойдет на отопление и освещение города. Среди прочего, Экостратегия предусматривает строительство сортировочно-перерабатывающих станций. В общем хотим, чтобы к 2030 году половина отходов, которые накапливаются в Киеве, перерабатывалась", — заявил Константин Яловой.

Активист подчеркнул, что киевская Экостратегия является общественной инициативой. Официальный статус документ должен получить после того, как Киевсовет её примет. Для ее выполнения сформируют план мероприятий на ближайшие два года, где пропишут объемы и источники финансирования.

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