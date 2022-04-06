logo

BTC/USD

43507.61

ETH/USD

3228.04

LTC/USD

113.39

USD/UAH

29.54

EUR/UAH

32.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Переплюнули Гитлера: решисты начали применять в Мариуполе мобильные крематории
commentss НОВОСТИ Все новости

Переплюнули Гитлера: решисты начали применять в Мариуполе мобильные крематории

В крематориях на колесах сжигают тела замученных и убитых жителей города

6 апреля 2022, 15:33
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Российские оккупанты начали применять в Мариуполе мобильные крематории. Об этом сообщили городские власти. После широкого международного резонанса из-за геноцида в Буче, высшее руководство РФ приказало уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии против гражданских в городе. Как сообщает издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет нарлеп Галина Янченко.

Переплюнули Гитлера: решисты начали применять в Мариуполе мобильные крематории

Мариуполь. Фото: из открытых источников

"Это просто новый, какой-то неслыханный вид жестокости и ненависти. Интересно, что чувствуют люди, выполняющие эти приказы? Могут ли называться после этого людьми? На что рассчитывают русские рашисты? То, что родственники людей, которые таким образом бесследно исчезнут, забудут о них? Перестанут искать? Думают ли, что не будет свидетелей их преступлений?" – задается вопросами нардеп.

Галина Янченко добавляет, пока страшно становится от самого мнения об этом ужасном преступлении, на которое решились кафиры. Мариуполь руками русской армии сегодня превращают в новый Освенцим. Ответственность за это будет нести каждый россиянин.

"Вы все виноваты в появлении этих монстров и вина за это преступление будет лежать на всей вашей нации. Я боюсь узнать правду о Мариуполе, но мы точно не дадим ее скрыть", – резюмировала народный депутат.

Читайте на портале "Комментарии" — у Путина наконец-то рассказали, почему отказались от идеи продолжать наступление на Киев и дали команду отвести войска киевского и черниговского направлений. В Москве снова решили скрыть собственное поражение переговорами, которыми Россия продолжают затягивать время.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/1522847112/posts/10226536463467489/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!