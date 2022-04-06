Переплюнули Гитлера: решисты начали применять в Мариуполе мобильные крематории

Российские оккупанты начали применять в Мариуполе мобильные крематории. Об этом сообщили городские власти. После широкого международного резонанса из-за геноцида в Буче, высшее руководство РФ приказало уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии против гражданских в городе. Как сообщает издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет нарлеп Галина Янченко.

Мариуполь. Фото: из открытых источников

"Это просто новый, какой-то неслыханный вид жестокости и ненависти. Интересно, что чувствуют люди, выполняющие эти приказы? Могут ли называться после этого людьми? На что рассчитывают русские рашисты? То, что родственники людей, которые таким образом бесследно исчезнут, забудут о них? Перестанут искать? Думают ли, что не будет свидетелей их преступлений?" – задается вопросами нардеп.

Галина Янченко добавляет, пока страшно становится от самого мнения об этом ужасном преступлении, на которое решились кафиры. Мариуполь руками русской армии сегодня превращают в новый Освенцим. Ответственность за это будет нести каждый россиянин.

"Вы все виноваты в появлении этих монстров и вина за это преступление будет лежать на всей вашей нации. Я боюсь узнать правду о Мариуполе, но мы точно не дадим ее скрыть", – резюмировала народный депутат.

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