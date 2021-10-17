В оккупированном Крыму 15 октября началась перепись населения, которая продолжится до 14 ноября.

Перепись населения в Крыму: эксперт оценил действия российской власти - фото из открытых источников

О чем свидетельствуют такие действия российской власти? К чему они могут привести? Как следует на это реагировать, кроме дежурных осуждений? Чтобы разобраться в этих вопросах, издание "Комментарии" обратилось к экономическому эксперту, эксперту по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Смелянскому.

Специалист напоминает, что ООН рекомендует проводить перепись населения с частотой раз в 10 лет.

"Последняя перепись населения в СССР проводилась в 1989 году. После развала СССР в РФ первая всероссийская перепись населения была проведена в 2002 году. Затем в 2010 году. В 2020 году была начата очередная перепись населения. Но, по заявлениям российских властей, не была закончена. Основной причиной называют эпидемию COVID-19. В настоящий момент, по заявлениям власти РФ, происходит окончание процесса всероссийской переписи населения", – отмечает Юрий Смелянский.

По словам эксперта, на оккупированной территории Крыма перепись населения была проведена оккупантами по состоянию на 10 октября 2014 года.

"Кстати, эта перепись позволила определить, что за прошедший, на тот момент, период оккупации территорию Крымского полуострова покинуло не менее 74 тысяч человек, – акцентирует эксперт. – Одна из целей, преследуемых кремлевскими властями при проведении переписи населения на оккупированной территории Крыма, – иллюстрирование того, что в кремлевском измерении Крым является неотъемлемой частью РФ. И, соответственно, на оккупированной территории Крыма проводятся все мероприятия, которые проводятся на всероссийском уровне. Другая цель – промежуточная проверка итогов реализации политики замены населения в оккупированном Крыму".

Следующая цель, по мнению Юрия Смелянского, – это обновление адресного фонда. В РФ этот процесс начался еще в 2019 году.

"Для оккупированной территории Крыма – это проверка жилого фонда, который в силу обстоятельств оккупации стоит не используемый (покинутый) в первую очередь теми гражданами Украины, которые в силу обстоятельств были вынуждены покинуть оккупированную территорию", – поясняет эксперт.

По его словам, следует отметить еще один момент. В свое время в СССР перепись населения была проведена в 1937 году, год начала массовых репрессий. А затем в 1939 году перед вступлением СССР во Вторую мировую войну.

"С момента начала войны против Украины и оккупации части ее суверенной территории в 2014 году, руководство РФ последовательно проводило политику подготовки российских граждан к жизни в условиях "осажденной крепости", к переводу экономики на модель "экономики военного времени". По этой причине с определенной долей допустимости можно говорить о том, что растянувшаяся во времени всероссийская перепись населения (2020-2021 годы) является предвоенной проверкой наличия людских ресурсов. И в такой плоскости взгляда перепись населения на оккупированной территории является еще одним преступлением в рамках международного гуманитарного права", – считает Юрий Смелянский.

На взгляд эксперта, затянувшийся процесс проведения переписи населения (начало в 2020 году окончание в 2021 году) давал достаточно времени для украинских властей, чтобы сформировать свою позицию по вопросу проведения переписи населения на оккупированной территории Крымского полуострова.

"Кроме того, в одном из своих интервью, посвященных проведению саммита "Крымская платформа" министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что механизм Крымской платформы позволит принимать решения для усиления давления на Кремль. Реакция группы государств – подписантов итогового документа саммита "Крымская платформа", на проведение всероссийской переписи населения на оккупированной территории Крыма через вынесение рассмотрения этого вопроса на заседание ГА ООН; усиление санкций в отношении РФ; применение других рычагов давления на кремлевское руководство – было бы яркой иллюстрацией эффективности созданного инструмента "Крымская платформа". Как будет на самом деле и не окажется ли проводимое мероприятие лишь поводом проявить дежурное возмущение и глубокую озабоченность — покажет время", – резюмирует эксперт.

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