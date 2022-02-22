Перемещение врага – не секрет: украинские программисты изобрели интерактивную карту

Представители команды отечественных айтовцев, являющихся одновременно столичными волонтерами, изобрели интерактивную карту, с помощью которой можно отследить пребывание и пути перемещений российских вооруженных сил вблизи границ нашей страны. Об этом программисты, пожелавшие остаться инкогнито, рассказывают о собственной мониторинговой системе в социальных сетях.

Украинские программисты создали интерактивную карту (фото из открытых источников)

По словам волонтеров — цель замысла сделать лучшего качества и достаточно оперативной информацию, которая имеет целью помогать украинским военнослужащим и сделать меньшим поток дезинформации.

Также в сети программисты обнародовали все историческое собрание перемещений техники военных по всем известным им локациям.

Создатели украинской интерактивной карты отмечают, что не обнародуют внутренние разведывательные данные, освещают только локации, о которых сегодня уже знают.

Айтовцы дали объяснение, что использовали информацию со спутниковых радаров, чтобы не зависимы от погоды и могут при необходимости помочь в восстановлении хронологии при военных провокациях при скоплении техники военных.

Разработчики этого новшества резюмировали, что снимки со спутников – сложная вещь, особенно в том случае, когда речь идет о данных с радаров. Теперь они в поиске коллег на волонтерских началах, которые смогут прокомментировать полученную информацию, чтобы предотвратить дезинформирование граждан.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Кто ответственен за рост угрозы полномасштабной войны России против Украины, – исследование. Абсолютное большинство украинцев (61%) возлагают ответственность за рост угрозы войны на руководство Российской Федерации. Такие данные по результатам опроса предоставил Фонд Демократические инициативы имени Илька Кучерива совместно с Центром политической социологии.

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