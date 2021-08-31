Перемены в обществе: каких "сюрпризов" ожидать украинцам от власти в новом сезоне

Издание "Комментарии" обратилось к экспертам, чтобы узнать, каких политических, экономических, социальных перемен или потрясений ожидать украинцам от власти в рамках начинающегося осенью нового политического и не только сезона.

еремены в обществе: каких "сюрпризов" ожидать украинцам от власти в новом сезоне - фото из открытых источников

У людей нет доверия к государству, которое говорит одно, а делает другое

Председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко в политическом смысле ничего экстраординарного осенью не предвидит.

"Рада начнет работу, выборов досрочных, как прочат некоторые, не будет. Они могут произойти, если Офису президента удастся реализовать тот план, который видно невооруженным глазом. А именно – зачистить пророссийский фланг от возможных конкурентов. Но не для Зеленского, а чтобы, как в "Горце" – остался кто-то один. Чтобы на выборах вывести во второй тур Зеленского и такого пророссийского кандидата, условного Бойко. Еще вариант второго тура – Зеленский и условный проукраинский кандидат, тот же Порошенко. Для чего нужно централизовать российский политический фланг и по возможности распылить проукраинских кандидатов и электорат. Чтобы ни у кого не было шансов во втором туре против условного центриста Зеленского", – поясняет Павел Жовниренко.

Что касается экономики, то эксперт с сожалением прогнозирует очередные громкие заявления и отсутствие реально полезных дел.

"В течение последнего месяца мне запомнились два экономических заявления Зеленского, имеющих мало общего с реальностью, – делится эксперт. – Одно – что руководители администраций в областях должны строить заводы – по заводу в области. Чтобы появлялись новые рабочие места. Как это сделать в реальности – непонятно. Но задание дано. В стиле советских времен. А во время поездки на Херсонщину Зеленский говорил, что украинские предприятия с целью их развития должны получать госзаказы. И как это реализуется? Недавно стало известно, что наши Минифраструктуры и Укрзализныця заключили меморандум со Швейцарией с целью обновления парка поездов в Украине. Нам дается кредит в 500 млн евро. Но поезда будут делаться в Швейцарии. То есть, мы финансируем зарубежного производителя вместо того, чтобы отдать соответствующий заказ тому же Крюковскому вагоноремонтному заводу".

То есть, на словах – одно, а в действительности – другое, подчеркивает Павел Жовниренко.

Он резюмирует: "Стоит ли удивляться, что украинцы держат под матрасами, по словам председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, около 50 млрд долларов. У людей нет доверия к государству, которое говорит одно, а делает другое".

Традиционным осенним негативом стало очередное обещанное повышение тарифов на коммунальные услуги

Социолог Ирина Щиголь к плюсам будущей осени относит то, что власть (по крайней мере киевская) пообещала в случае жесткого локдауна не закрывать детские сады и начальную школу, как в прошлые разы.

"Примечательно, что украинцы становятся более сознательными касательно вакцинации против Ковид-19. Численность вакцинированных увеличивается. Не в последнюю очередь здесь сыграли роль и заявления правительства о санкциях против невакцинированных, – отмечает социолог. – Поэтому, возможно, локдауна сможем избежать, а, следовательно сохранятся рабочие места. Также много высших учебных заведений объявили о переходе на аудиторное обучение полностью или частично для всех курсов".

Традиционным осенним негативом, по мнению Ирины Щиголь, стало очередное обещанное повышение тарифов на коммунальные услуги, которые и так оттягивают на себя большую часть доходов украинцев.

"Для "смягчения" влияния роста цен киевлянам, например, предложено платить часть заранее — за электроэнергию, за отопление. С одной стороны, вроде и хорошая инициатива, с другой — где гарантии, что компании не объявят себя банкротами, а их правопреемники или новые поставщики услуг зачислят авансовые платежи? Не менее традиционными являются и запугивания касательно отсрочки начала отопительного сезона в связи с отсутствием у поставщиков средств на закупку угля, газа, электроэнергии и других носителей и материалов", – подчеркивает эксперт.

Ранее эксперты рассказали изданию "Комментарии", что будет с налогами в Украине осенью.

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