Переход на зимнее время: украинцев просят перевести стрелки часов

Уже в конце этого месяца украинцы перейдут на зимнее время и переведут стрелки часов назад. В этом году это произойдет в день местных выборов — в воскресенье 25 октября в 4:00 утра.

Отметим, что на час назад в последнее воскресенье октября мы переводим стрелки часов с 1996 года, согласно постановлению Кабмина. К слову, врачи предупреждают, что для организма такой скачок во времени может быть стрессом. Чтобы было легче просыпаться, можно по утрам принимать контрастный душ, а перед сном делать расслабляющую гимнастику.

Напомним, астрологи предупредили об опасности октябрьских полнолуний. В этом месяце их будет сразу два, и это может негативно отразиться на энергетическом поле человека. Два полнолуния за месяц случаются довольно редко — раз в два или даже три года. В этот раз первое из них произойдет уже в пятницу, 2 октября. Второе следует ждать уже в конец месяца — 31 октября.

Такое явление не только редкое, но и довольно опасное для человека. Оно приводит к диссонансу энергетических волн. Сначала одно полнолуние расшатывает сильно энергетическое поле, второе же пробивает защиту окончательно. Человек становиться буквально беззащитным перед любыми воздействиями.

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