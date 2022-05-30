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Переговоры Зеленского, Эрдогана и Путина: на Банковой назвали условие

Турецкий лидер продолжает настаивать на переговорном процессе Украины и РФ

сегодня, 07:42
Автор:

Кравцев Сергей
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В Офисе президента не исключают, что президент Украины Владимир Зеленский будет готов принять предложение своего турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана и принять участие в трехсторонних телефонных переговорах с участием самого Эрдогана и российского диктора Путина. Единственное условие Украины по участию в таких переговорах – согласие самого Путина пойти на такой диалог. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, слова которого цитирует "ZN.UA".

Переговоры Зеленского, Эрдогана и Путина: на Банковой назвали условие

Переговоры. Фото: из открытых источников

Отметим, сам же Эрдоган заявил журналистам, что он будет пытаться сделать все возможное, чтобы сохранить дипломатически каналы решения конфликта в Украине. Сегодня у президента Турции должен состояться телефонный разговор с президентом России Путиным. Ранее с Путиным уже провели телефонный разговор президент Франции Макрон и канцлер Германии Шольц. Как заявили в Париже и Берлине – главная тема разговора — "поиск дипломатического разрешения конфликта в Украине".

Читайте на портале "Комментарии" — российскому командованию приходится пересматривать свои планы по контролю юга Украины. Контрнаступление ВСУ на Херсонщине кардинально поломало планы России. 

Также издание "Комментарии" сообщало – пока в Европе продолжаются дискуссии относительно того, стоит ли вводить полное эмбарго на российскую нефть и газ сама Россия уже демонстрирует, что очень боится такого шага. Это можно видеть на примере тех переговоров, которые провел президент РФ Путин с президентом Сербии Вучичем. Журналисты узнали, что Путин предложил интересную цену на газ для сербов, лишь бы те не отказывались от его закупок в РФ. 



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Источник: https://t.me/znua_live/39462
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