Переговоры в Саудовской Аравии: у Зеленского рассказали, что наконец-то начинают осознавать США

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Кравцев Сергей
США начинают понимать стремление путинского режима переписать и исказить результаты переговоров в Саудовской Аравии 23-25 марта. Об этом в интервью Укринформ рассказал заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.
Делегация США на переговорах в Саудовской Аравии. Фото: из открытых источников
Чиновник связал со стремлением РФ переписать результаты консультаций технических команд разницу в итоговых заявлениях.
Он подчеркнул, что Украина была готова к технической консультации по тем двум вопросам, по которым проявила готовность делегация России – перемирие на море и в воздухе.
Читайте также на портале "Комментарии" — Россия выдвинула ряд требований для того, чтобы согласиться на прекращение огня в Черном море, которое было предметом встречи представителей РФ, США и Украины в Саудовской Аравии 23-25 марта. По факту Москва потребовала снятие санкций в обмен на прекращение огня. Хоть ранее США об этом ничего не говорили. Исходя из такого ультимативного заявления можно ли сказать, что переговоры по факту зашли в тупик и прекращение огня теперь кажется малореалистичным? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, собрав мнения экспертов.
Также издание "Комментарии" сообщало – соглашение о прекращении огня, которое США заключили с Россией, выбивает у Украины сильные козыря, благодаря которым России довольно дорого обходится затягивание войны. Речь идет запрете огня в Черном море и запрете на удары по энергетической инфраструктуре. Об этом пишет обозреватель The Times Эдвард Лукас.
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