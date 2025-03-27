Переговоры в Саудовской Аравии: у Зеленского рассказали, что наконец-то начинают осознавать США

США начинают понимать стремление путинского режима переписать и исказить результаты переговоров в Саудовской Аравии 23-25 марта. Об этом в интервью Укринформ рассказал заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.

Делегация США на переговорах в Саудовской Аравии. Фото: из открытых источников

Чиновник связал со стремлением РФ переписать результаты консультаций технических команд разницу в итоговых заявлениях.

"Разница в итоговых заявлениях связана с одним – Россия всегда искажает реальность и стремится переписать результаты переговоров. И мне кажется, это уже начинает понимать американская сторона", – сказал замглавы ОП.

Он подчеркнул, что Украина была готова к технической консультации по тем двум вопросам, по которым проявила готовность делегация России – перемирие на море и в воздухе.

"Однако, как показал следующий день, когда американская делегация говорила с российской, российская делегация оказалась совершенно не готова даже к перемирию в этих двух сферах", – добавил Игорь Жовква.

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