Переговоры «Нормандской четверки»: договоренность о продолжении перемирия на Донбассе достигнута

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Дмитрий Симоненко
На протяжении семи
часов длились переговоры политических советников нормандской четверки в Берлине,
по результатам которых договоренность о продолжении соблюдения режима
"тишины" на Донбассе была достигнута. Об этом сообщает РБК-Украина со
ссылкой на личный источник, знакомый с ходом переговоров.
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Собеседник издания
утверждает, что никаких изменений в перемирии на Донбассе не будет.
"Точно режим
"тишины" будет продолжен. Никаких радикальных изменений не будет,
несмотря на провокации", - сообщил анонимный источник.
Известно, что пресс-секретарь
президента России Дмитрий Песков заявил о том, что на повестке дня встречи настояла российская сторона, но источник опровергает данное заявление
российского политика.
"Повестка дня
была согласована Францией, Германией и Украиной", - подчеркнул собеседник.
Напомним, сегодня в Берлине проходит встреча советников лидеров Украины, Германии, Франции и России. Эта встреча должна стать слкдующим шагом к новому саммиту лидеров "нормандской четверки" по ситуации на Донбассе.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Кравчук изъявил готовность поехать на оккупированные территории для переговоров с боевиками.
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