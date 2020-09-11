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Переговоры «Нормандской четверки»: договоренность о продолжении перемирия на Донбассе достигнута

Анонимный источник издания утверждает, что никаких изменений в перемирии на Донбассе не будет

сегодня, 20:17
Автор:

Дмитрий Симоненко

На протяжении семи часов длились переговоры политических советников нормандской четверки в Берлине, по результатам которых договоренность о продолжении соблюдения режима "тишины" на Донбассе была достигнута. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный источник, знакомый с ходом переговоров.

Переговоры «Нормандской четверки»: договоренность о продолжении перемирия на Донбассе достигнута

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Собеседник издания утверждает, что никаких изменений в перемирии на Донбассе не будет.

"Точно режим "тишины" будет продолжен. Никаких радикальных изменений не будет, несмотря на провокации", - сообщил анонимный источник.

Известно, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что на повестке дня встречи настояла российская сторона, но источник опровергает данное заявление российского политика.

"Повестка дня была согласована Францией, Германией и Украиной", - подчеркнул собеседник.

Напомним, сегодня в Берлине проходит встреча советников лидеров Украины, Германии, Франции и России. Эта встреча должна стать слкдующим шагом к новому саммиту лидеров "нормандской четверки" по ситуации на Донбассе.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Кравчук изъявил готовность поехать на оккупированные территории для переговоров с боевиками.


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