"Не ради имиджа или геройства": Кравчук заявил о готовности отправиться на переговоры на Донбасс

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Дмитрий Симоненко
Председатель украинской стороны в Трехсторонний контактной группе в Минске Леонид Кравчук заявил, что готов при необходимости отправиться на переговоры на оккупированные территории Донбасса. Об этом Кравчук рассказал в интервью НВ.
Фото: volyn.com.ua
Также он добавил, что проинформировал российскую сторону о готовности поехать в поселок Шумы Донецкой области, где накануне была сорвана инспекция позиций ВСУ. Но, добавил Кравчук, при условии, что вместе с ним будет находиться глава делегации РФ на переговорах Борис Грызлов.
В то же время представитель российской стороны в ТКГ, заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак, в очередной раз подчеркнул, что "их это не касается", ведь российских войск в Донбассе нет.
"Я сказал, что это позиция России и я не могу ее изменить, но если возникнет такая необходимость, я еще раз подчеркиваю - не ради какого-то имиджа или геройства, я точно готов поехать на переговоры на оккупированные территории. Демонстрировать героизм я не собираюсь", - добавил в завершение Кравчук.
Раныше "Комментарии" сообщали о том, что Кравчук рассказал, когда пройдет новая инспекция Шумов.
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