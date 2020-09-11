kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 11.09.2020

BTC/USD

10323.04

ETH/USD

368.75

LTC/USD

48.57

НБУ 11.09.2020

USD/UAH

28.05

EUR/UAH

33.15

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события "Не ради имиджа или геройства": Кравчук заявил о готовности отправиться на переговоры на Донбасс
commentss НОВОСТИ Все новости

"Не ради имиджа или геройства": Кравчук заявил о готовности отправиться на переговоры на Донбасс

Кравчук отметил, что готов поехать на оккупированные территории "не ради какого-то имиджа или геройства", а для переговоров

сегодня, 19:43
Автор:

Дмитрий Симоненко

Председатель украинской стороны в Трехсторонний контактной группе в Минске Леонид Кравчук заявил, что готов при необходимости отправиться на переговоры на оккупированные территории Донбасса. Об этом Кравчук рассказал в интервью НВ.

"Не ради имиджа или геройства": Кравчук заявил о готовности отправиться на переговоры на Донбасс

Фото: volyn.com.ua

Также он добавил, что проинформировал российскую сторону о готовности поехать в поселок Шумы Донецкой области, где накануне была сорвана инспекция позиций ВСУ. Но, добавил Кравчук, при условии, что вместе с ним будет находиться глава делегации РФ на переговорах Борис Грызлов.

В то же время представитель российской стороны в ТКГ, заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак, в очередной раз подчеркнул, что "их это не касается", ведь российских войск в Донбассе нет.

"Я сказал, что это позиция России и я не могу ее изменить, но если возникнет такая необходимость, я еще раз подчеркиваю - не ради какого-то имиджа или геройства, я точно готов поехать на переговоры на оккупированные территории. Демонстрировать героизм я не собираюсь", - добавил в завершение Кравчук.

Раныше "Комментарии" сообщали о том, что Кравчук рассказал, когда пройдет новая инспекция Шумов.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!